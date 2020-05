Registra el Tec de Monterrey más de 200 denuncias por violencia de género en 2019

Durante 2019, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) recibió, a través del Protocolo de Atención y Prevención de la Violencia de Género, 231 denuncias, de las cuales en 56 casos se activó el Protocolo y en 27 se encontró violencia de género o sexual.

En 11 casos fueron actos de colaboradores y profesores, los cuales ya no forman parte de la Institución y diez fueron cometidos por estudiantes que recibieron sanción a través del comité disciplinario.

La institución educativa privada dio a conocer lo anterior en su Informe de Transparencia 2020, en el que destacó que la dignidad humana es el valor inherente a cada ser humano, y que su reconocimiento y respeto es esencial para lograr el desarrollo pleno de cada persona; pero cuando llega a ser vulnerada o deja de ser reconocida, sustenta la discriminación, la desigualdad y la violencia.

"Por esta razón, en el Tec de Monterrey fundamos el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, que es la entidad que vela porque la dignidad humana sea reconocida", expuso el Itesm y agregó que en este informe se presentan las acciones realizadas en la atención a las personas que han vivido una situación de violencia de género.

Como parte de ese compromiso, señaló la institución educativa, en enero de 2019 se unieron a la iniciativa HeForShe de ONU Mujeres a través de la firma de nueve compromisos hacia la igualdad de género que deberán cumplirse en un lapso de dos años.

Al respecto, se ha desarrollado el Plan de Igualdad de Género del Tecnológico de Monterrey, se consolidó un equipo de trabajo transdisciplinario y nacional, se establecieron puntos de atención en los campus para la prevención y la atención de la violencia de género, se abrieron 42 puntos de atención del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana en campus del Tec de Monterrey además del Tecmilenio.

Asimismo, en el ánimo de fortalecer y mejorar continuamente el Protocolo de Violencia de Género vigente a nivel nacional se realizaron siete foros de diálogos abiertos en los que se escuchó la voz de toda la comunidad Tec y se recopilaron sus experiencias, necesidades y propuestas de cambio en el Protocolo de Actuación para la Prevención y la Atención de Violencia de Género.

También se puso en marcha el Programa de Sensibilización sobre la Violencia de Género, para las y los profesores, así como las y los colaboradores del sistema Itesm, a través seis cursos en línea, se promovió la cultura de igualdad de oportunidades en todos los procesos requeridos para lograr el desarrollo y el crecimiento de las mujeres, mientras en el área laboral se estableció la meta de tener un 30% de mujeres en puestos directivos para el año 2023.

Se trabajó en impulsar el desarrollo de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; se lanzó la iniciativa "Mujeres en Ingeniería y Ciencias" que tiene como objetivo avanzar en la igualdad de género ese tipo de carreras.

La institución educativa mencionó que para resolver situaciones de violencia de género que se presenten entre integrantes de la Comunidad Tec, desde 2017 cuentan con el Protocolo de Atención y Prevención de la Violencia de Género, que busca asegurar un proceso transparente y colegiado que vele por la dignidad y la integridad de todas las partes involucradas en este tipo de siutaciones.

Al respecto, informó, durante el 2019 se recibieron 231 casos de los cuales 204 fueron atendidos bajo la temática de violencia de género y 27 por una vulnerabilización a la dignidad humana, mientras 148 casos de violencia de género, no activaron el Protocolo por no contar con nombre del denunciante o del presunto responsable, además de no encontrarse elementos o porque el presunto responsable no pertenece a la Comunidad Tec.

En los 56 casos que se activó el Protocolo, de ellos en 27 se encontró violencia de género o sexual; en once casos por parte de colaboradores y profesores, que ya no forman parte de la Institución y en 10 casos por estudiantes que recibieron sanción a través del comité disciplinario.

Precisó el Itesm que el 82% de las denuncias corresponden a mujeres y que el 95 por ciento de los denunciados son hombres, al tiempo que la violencia sexual con 88% es lo que más se ha denunciado contra un 12% de denuncias por violencia de género.

Dentro de la violencia sexual, las denuncias son por abuso (12.5%), acoso (29.2%), hostigamiento (46.8%), agresión sexual (4.2%) y otros tipos de violencia sexual como chistes, miradas lascivas, (8.3%), según el Informe de Transparencia 2020 del Tecnológico de Monterrey.