Registra hospital de Oaxaca brote comunitario de Covid-19

Al menos nueve integrantes del personal médico del Hospital Básico de Tamazulápam del Espíritu Santo, comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca, resultaron contagiados de Covid-19, por lo que 15 personas están aislamiento y el nosocomio ha tenido que reducir su atención significativamente: por el momento sólo brinda servicios básicos.

De acuerdo con Juan Carlos Márquez Heine, subdirector general de los Servicios de Salud (SSSO), se trata de un brote comunitario que inició con el esposo de una de las enfermeras que resultó positivo a coronavirus; pese a ello, la trabajadora de salud no informó que presentaba los síntomas y tenía malestar general.

Entre los nueve contagios confirmados en el hospital se contabiliza al director del mismo y otras ocho personas; y en total son 15 las que están en aislamiento por riesgo de contagio, con lo que el nosocomio se ve limitado en su servicio.

"La enfermera llegó al hospital y contagió al personal. Es un contagio comunitario. Estuvo de manera secundaria una parranda que se armó con el propio personal, entonces se considera un contagio comunitario a los trabajadores del hospital", informó el subdirector de los SSO en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con Márquez Heine, tras la aplicación de las pruebas se confirmó el contagio del directivo y posteriormente se confirmaron ocho casos más entre el personal, por lo que suman en total nueve; además se mantiene la vigilancia y monitoreo a las otras seis personas para descartar más contagios.

Debido a la baja del personal, el Hospital Comunitario de Tamazulámpam, de nivel 2 y con 15 camas, por el momento sólo brindará servicios básicos, pero el funcionario de los SSO descartó que cierre, como se ha difundido de forma errónea.

"No cierra, el hospital no está cerrado pero su funcionamiento está ampliamente disminuido", explicó sobre este nosocomio que es el único ubicado en la región y presta servicio a comunidades tanto del Alto Mixe como de la zona media.

Sobre el riesgo a la población, Márquez Heine señaló que este siempre existe por lo que enfatizó en la necesidad de que se vigilen las medidas de prevención.

"En cuanto nos enteramos del brote, lo que hicimos fue hacer nuestro ejercicio epidemiológico y seguir los protocolos, por eso la gente está en cuarentena y los sehubdos contactos están en vigilancia, por eso el hospital se ve ampliamente reducido en su capacidad de funcionamiento".

Aseguró que aunque existe la posibilidad de un brote mayor en la comunidad, aseguró que es poco probable que se convierta en un riesgo para la población, mientras se guarden las medidas de prevención estandar, como la Sana Distancia y no realizar actividades no esenciales.

Los resultados positivos del personal de Salud fueron confirmados el día de ayer, por lo que se contabilizarán el día de hoy en el corte de los SSO. Hasta el momento en esta comunidad ayuujk contabiliza un caso, confirmado el pasado 10 de mayo, por lo que autoridades municipales y tradicionales decretaron una cuarentena obligatoria a todos los pobladores.