Registra INE violencia al alza contra niños y adolescentes

La violencia física, verbal y sexual hacia los niños en México se ha agravado, a juzgar por los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), misma que reveló que más el 40% de los menores que participaron enfrentan violencia en su hogar; golpes, groserías u otros mecanismos para hacerlos sentir mal.

Conforme a los resultados de este ejercicio, en el que participaron 5.6 millones de infantes en tres rangos de edad de 6 y hasta 17 años, los menores más violentados física o verbalmente son los de 6 a 9 años, pues 50.7% de los niños y 46.4% de las niñas señalaron recibir golpes.

Del rango de edad de 10 a 13 años 43% de los niños reciben golpes y 23.4% de las niñas. El tercer rango de participantes, de 14 a 17 años, 49.8% de los varones y 34.2% de las mujeres se dijeron agredidos físicamente.

Aunque el INE consideró que "no son estrictamente comparables" todas esas cifras son mayores a las obtenidas por el INE en la Consulta de hace 6 años (2012), en que sólo 12.8 de los niños de 6 a 9 años habían recibido maltrato y golpes; del segmento de 10 a 12 años 8.2% habían sido agredidos de esa forma, y 6.4% de los de 13 a 15 años.

También en agresiones sexuales se manifiesta un incremento.

En la nueva Consulta expresaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual 17.7% de los niños y niñas entrevistadas de 14 a 17 años. Y el porcentaje se dispara en el caso de los que no manifestaron a qué género pertenecen, ya que 27.5% expusieron haber sufrido agresiones sexuales.

En cambio, en la Consulta Infantil de hace tres años (2015) los participantes de 14 a 17 años reportaron enfrentar violencia sexual en 11.6% de los casos, es decir, 6 puntos porcentuales menos que ahora.

El INE presentará el viernes los resultados de la Encuesta Infantil y Juvenil realizada el año pasado, en la que se buscó conocer cómo ven los niños los roles de género en la convivencia cotidiana.

En esta ocasión la Encuesta registró que cerca de 1 % de los niños participantes no se identificaron con ningún género y marcaron al mismo tiempo tanto el recuadro de soy niña como el de soy niño o señalaron "ninguno de los dos".

En total fueron 52 mil 844 de estos casos, la mayor parte de ellos, 33 mil 979, del rango de edad de 14 a 17 años de edad. Aunque en las 8 consultas anteriores realizadas por el IFE y el INE no se había registrado un dato similar, se estableció que no significa necesariamente que los menores consultados no se autoasignen una identidad sexogenérica.

Aunque el ejercicio arrojó entre sus resultados la violencia que viven los infantes en sus hogares y en la escuela, los niños se sienten más seguros ahí, que en la calle o en la escuela.

De los niños de 6 a 9 años, es decir los niños más violentados en casa, el 96.5% respondió que tampoco se siente seguro en la calle, 83% no siente seguridad en la escuela y 96.3% no la siente en internet.

En ese mismo rango etario 59.3% dijeron haber experimentado agresión en su casa, 36.9% en la escuela, 15.8% en la calle. Los de 10 a 13 años han sufrido maltrato y violencia en 37.7% de los casos en casa, 53.9% en la calle y 20.9% en la escuela y para esa edad 47.5% no consideran seguras las calles y 11.6% tampoco la escuela.

Los más grandes, de 14 a 17 años sufren más agresiones en la escuela, en 53% de los casos, en la calle el 30.4% y en su casa 35.9%. Así que en el 56.8% de los casos no consideran seguras las calles, y 32% tampoco su trabajo.

Cuestionados respecto a si en el último año han experimentado maltrato o violencia los de 6 a 9 años y de 14 a 17 años que viven en el estado de Nayarit coincidieron en señalar que si, en Colima las agresiones son marcadas para los tres rangos de edad, al igual que en Aguascalientes.

En la Consulta se incluyó una pregunta abierta para recibir propuestas para un México mejor y entre las coincidencias en los tres rangos de edades se encuentran escuelas, seguridad y "no robar los recursos públicos".