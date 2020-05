Registran brote de Covid-19 en Hospital Universitario de Monterrey

El Hospital Universitario de esta ciudad registró un brote de coronavirus con un total de 26 integrantes del personal que dieron positivo a la enfermedad, por lo que se obligó al cierre de la mitad del área de Medicina Interna, lo que representó una disminución de 60 a 30 camas para la atención de pacientes, informó el director de la institución, Edelmiro Pérez Rodríguez.

El director del HU de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó que debido a este brote, que fue propiciado por la visita de un familiar asintomático a un paciente de Medicina Interna, no habrá visitas a los enfermos, y ahora se utilizará una tableta electrónica para que sus familiares puedan verlos, y en la misma forma los médicos darán información.

Pérez Rodríguez comentó que a todos los pacientes que llegan a las áreas no Covid del Hospital Universitario, como Shock Trauma, se les revisa para verificar que no presenten los síntomas provocados por el SARS CoV-2; pero siempre hay riesgos de que se filtre alguna persona contagiada.

Hace días, el paciente de un asilo fue internado por una fractura de cadera y al día siguiente presentó un pico de fiebre; se le hizo la prueba de PCR y dio positivo a coronavirus, por lo cual fue llevado al área que se habilitó en el hospital para los pacientes de esta enfermedad, sin que nadie del personal resultara contagiado.

Hace dos días se presentó un brote en el área de Medicina Interna, que recibe visitas de familiares por ser de pacientes no Covid. Al desarrollar los síntomas de la enfermedad, a uno de los pacientes internados se le hizo la prueba y dio positivo, lo mismo que el familiar que lo había visitado.

Al realizar 130 pruebas al personal que atiende el área mencionada, 26 dieron positivo; siete médicos residentes (dos de medicina interna, uno de pediatría, uno de gastroenterología, y tres de neurocirugía), así como una secretaria, un técnico de inhaloterapia, 10 enfermeras, tres de intendencia y una camillera.

La mayoría están asintomáticos y algunos tienen síntomas leves como dolor de garganta y malestar general de cuerpo, pero como marca el protocolo están aislados en su domicilio.

El director del HU informó sobre el brote de Covid-19 durante la rueda de prensa diaria que encabeza el secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.