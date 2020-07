Registran brotes de Covid-19 entre personal de penales de Nuevo León

El secretario de Salud Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que se registraron tres brotes de Covid-19 entre personal administrativo de tres penales de Nuevo León, sin que hasta el momento se reporten casos de infección por el virus SARS-CoV-2, entre personas privadas de la libertad, gracias al trabajo que han realizado los directores de los reclusorios.

El funcionario señaló que se registraron trece empleados con la enfermedad viral en el penal de Apodaca, 26 en el reclusorio de Cadereyta, y tres en el centro de internamiento juvenil de Escobedo. Comentó que ya se han realizado 150 pruebas, de las que todavía no se tienen todos los resultados, y se harán más según sea necesario.

Aseveró que el personal que dio positivo está bien de salud, y permanece en aislamiento, al tiempo de señalar que gracias al extraordinario trabajo que han realizado los directores de los centros de reclusión del estado, ningún interno ha resultado contagiado por coronavirus.

Manuel de la O señaló que en la clínica 25 del IMSS en días pasados hubo 16 adultos y tres niños con coronavirus, pero explicó que se trata de personas de otros estados que ya traían la prueba positiva de la enfermedad, y vinieron a atenderse en dicha clínica que da servicio a varios estados de la región.

Después de diez días consecutivos con más de 600 casos de covid-19, Nuevo León rebasó este lunes la cifra de 15 mil contagios, y sumó 491 defunciones, con las 19 reportadas este lunes, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Asimismo, durante la rueda de prensa diaria para la actualización de la pandemia del nuevo coronavirus, señaló el funcionario que hasta el momento se han contagiado con el virus 260 integrantes del personal médico y de apoyo al sector salud, al tiempo que se han registrado diez defunciones, entre ellas la de una enfermera del Hospital Metropolitana, que no alcanzó a incluirse en el reporte de este día.

El secretario señaló que el personal médico enfrenta una situación crítica, de mucho estrés de la que no se tienen antecedentes recientes, pues además del riesgo de contagiarse deben sobrellevar una gran carga de trabajo, y lamentablemente todavía mucha gente no toma conciencia sobre la situación que enfrentamos a nivel estado, el país y en el mundo entero.

Dijo que aproximadamente el 15 por ciento del personal de salud requiere vacaciones, permisos, porque están en estrés constante, nunca en la historia que nos ha tocado vivir, habíamos estado en contacto con una pandemia así, hoy todo es diferente, el personal de salud se cansa, se estresa, se angustia, le da tristeza por el fallecimiento de pacientes, y es una tensión enorme, ellos en ocasiones reciben terapia mental, los necesitamos fuertes y vigorosos.

El Secretario de Salud afirmó que ante el crecimiento de contagios y ocupación hospitalaria (mil 109 personas internadas por Covid-19 en este momento), se trabaja para instalar otras cien camas en los pisos seis y siete del Hospital Metropolitano, al tiempo que se analiza habilitar como centros de atención covid las instalaciones de Cintermex, el parque Niños Héroes y el Macro Centro de la colonia Independencia.

Asimismo, dijo, con la reciente inauguración del Laboratorio de Biología Molecular, se incrementó la capacidad para realizar pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2, disminuyendo el tiempo para la entrega de resultados, pues luego que algunos pacientes denunciaban una espera de hasta dos semanas, ahora se entregan en un plazo de tres a cinco días.

Señaló De la O que, en el nuevo laboratorio, se han realizado nueve mil 600 pruebas, más de mil de ellas a pacientes foráneos, pues gracias a que Nuevo León tiene muy buena infraestructura, puede atender a pacientes de estados vecinos.

Comentó que como parte de ese apoyo que da Nuevo León a otros estados, neumólogos de la entidad han capacitado mediante vía remota o telemedicina, a médicos de los estados que forman parte de la Alianza Federalista como Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y otros.