Registran en Edoméx 12 casos de sarampión

Ciudad de México.- El Informe constante sobre el brote de sarampión en México refiere que en el Estado de México se tienen 12 casos confirmados y 605 probables acumulados.

Con estas cifras, la entidad ocupa la posición 17 a nivel nacional, con mayores casos de sarampión. En los primeros cinco lugares están Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Chiapas, y de estos solo Chihuahua registra 21 decesos.

En cuanto casos probables acumulados, el Estado de México ocupa la cuarta posición con 605, detrás de Chihuahua que reporta 6 mil 226, Jalisco mil 649, y Ciudad de México 952.

Ante dicho escenario, la Secretaría de Salud estatal continúa aplicando vacunas a la población vulnerable, entre ellas la del sarampión, puesto que se indica que el 88% de los casos positivos corresponde a personas sin esquema previo.

Los síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después de estar en contacto con una persona enferma e incluye fiebre, secreción nasal, dolor en articulaciones y ojos llorosos, después se presenta una erupción rojiza en la piel —habitualmente en la cara y cuello— que permanece entre cinco y seis días.

Hasta el 19 de septiembre se han reportado en el país 24 defunciones, 6 mil 050 casos acumulados de sarampión y en las últimas 24 horas se reportaron 36 casos.