Registran sismo de 1.8 en Magdalena Contreras

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó un microsismo este domingo 14 de mayo del 2023, de acuerdo con el registro de la dependencia, el epicentro del temblor fue en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el fenómeno natural tuvo origen en la Ciudad de México, a 3 kilómetros al noroeste de la alcaldía Magdalena Contreras, por el momento la dependencia no ha informado sobre la duración en segundos del temblor.

En el reporte del SSN se percibió un microsismo el cual tuvo una magnitud de 1.8 grados en la escala Richter y este se originó a las 15:26, su ubicación exacta fue en la latitud 19.36 y longitud 99.20, además de tener una profundidad de 2 kilómetros.

El del 10 de mayo fue en la latitud 19.36 y longitud 99.20, pero a profundidad de uno, no dos kilómetros como el de hoy.

¿Cuál es el origen de los microsismos?

De acuerdo con Carlos Valdés, desde el 2000 cuentan con un registro de 270 microsismos registrados, catalogados y clasificados después del terremoto de 1985, en donde el de mayor intensidad fue de 4.

El origen de los microsismos es consecuencia de las fracturas que existen en la corteza terrestre en la Ciudad de México y en el país, "concentrándose en la zona central y poniente, a partir del periférico hacia el poniente", exclama.

Dichas fallas cruzan todo el terreno y se ubican dentro de los límites de la Ciudad de México y debajo de ella.

Para la directora del SSN, Xyoli Pérez Campos, los sismos que llegan a ocurrir en el Valle son intraplaca, pero corticales. "Se llaman así porque ocurren en la corteza superior y están dentro de otra placa que es la de Norteamérica. Generalmente, estos sismos se originan a poca profundidad, pero independientemente de si son profundos o someros, lo que importa es la distancia que recorre la onda y los materiales a través de los que viaja".

¿Qué hacer durante un sismo?

- Mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya establecidas

- Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

- Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes

En la calle: aléjese los postes y los cables eléctricos

En edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

En el interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación

- Alejarse de las repisas que contengan objetos que puedan caerle.

Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo.