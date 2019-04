Registran sismo de 5.5, sin daños

Ciudad de México.- Un sismo sorprendió este lunes por la tarde a los habitantes del Valle de México, sin que se registraran daños en la infraestructura urbana, vías de comunicación, así como en los diversos sistemas de transporte público. Llamó la atención que en esta ocasión no se activó la alerta sísmica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico, el temblor se registró a las 15:15 horas, tuvo una intensidad de magnitud 5.5 y el epicentro se localizó en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El movimiento de tierra provocó que en la capital del país y en el Estado de México, especialmente en municipios como Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, se activaran los protocolos en materia de protección civil, motivo por el que en todos los edificios gubernamentales y públicos tuvieron que ser desalojadas cientos de personas, mismas que tomaron las banquetas y camellones de las principales vialidades.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento todo el personal abandonó las oficinas y se colocaron en la plancha del Zócalo, lo mismo sucedió con los inmuebles del Congreso de la Ciudad y de Palacio Nacional que se ubican en el corazón de la Ciudad.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se registraron daños por el temblor de magnitud 5.5. En su cuenta de Twitter la mandataria aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha detectó afectaciones como parte del protocolo de revisión que se hace en estos casos. "La @SSP_CDMX informa que hasta el momento no se tiene registro de daños tras el #Sismo de hace unos minutos. Continúan los protocolos de revisión", publicó en dicha red social.