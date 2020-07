Registran sismo de magnitud 4.5 en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila

Un sismo de magnitud de 4.5 se registró este martes por la tarde en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, en la región sureste de Coahuila.

En un reporte preliminar, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) precisó que ocurrió a las 14:09 horas y que el epicentro se ubicó a 23 kilómetros al sureste de Ramos Arizpe.

Francisco Martínez Ávalos, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, precisó que de acuerdo con el reporte oficial, solo fue un temblor, no dos.

Recordó que en México se registran un promedio de mil sismos diarios, aunque se toman en cuenta los que son mayores de 6 o 7 grados porque son de más alto riesgo.

El funcionario estatal recorre en este momento sectores donde se percibió el movimiento.

Dijo que hubo quienes lo percibieron, aunque afortunadamente la mayoría de la población no lo sintió y no se sabe de personas que hayan sufrido crisis nerviosa.

"Brigadistas y policías en Unidades de Protección Civil de los municipios conurbados y de las policías locales y del estado, a los cuales se sumaron a sus colegas de Arteaga, supervisan colonias y sectores, afortunadamente no han encontrado afectaciones", refirió.

"Hasta ahora no tenemos ni un solo reporte solicitando ayuda al número de emergencias 911", agregó.