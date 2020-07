Registran sismo de magnitud 4.8 en Puerto Escondido, Oaxaca

Comerciantes y trabajadores de edificios y locales ubicados en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca desalojaron la tarde de este miércoles los inmuebles ante un sismo de magnitud 4.8, con epicentro en la región Costa de Oaxaca.

De acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 14:54 horas y su epicentro fue a 28 kilómetros al Este de Puerto Escondido; sin embargo, fue reportado 20 minutos después, a las 15 horas con 14 minutos.

Según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), el temblor se registró en 22 censores, pero como la energía liberada en los primeros segundos no superó los niveles de activación, no se activaron las alarmas.

Pese a ello, habitantes de la capital de Oaxaca señalaron que este nuevo movimiento telúrico se sintió con gran intensidad, por lo que se mantuvieron varios minutos afuera de los inmuebles.

Apenas el martes 23 de junio, un sismo de 7.4 grados golpeó al estado y dejó 10 personas muertas, más de 10 mil viviendas afectadas y una Declaratoria de Desastre para 157 de los 570 municipios del estado. El censo oficial de daños aún está por comenzar y será realizado por brigadas técnicas en coordinación con los tres niveles de gobierno.

La Coordinadora Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que se activó el monitoreo de daños en las regiones Costa, Cuenca del Papaloapan y Valles Centrales, donde fue percibido. Hasta el primer corte, la dependencia informó que no se reportan afectaciones.

Sin embargo, la CEPCO pidió a los pobladores que se mantengan preparados pues "los sismos continúan en Oaxaca" y las réplicas del ocurrido el 23 de junio a las 10:29 sumaban 4 mil 706 hasta las 5:30 de la mañana de hoy; la de mayor magnitud alcanzó los 5.5 grados.