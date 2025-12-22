logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Registran tiroteos y bloqueos en Sinaloa

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Registran tiroteos y bloqueos en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Este domingo se registraron varios enfrentamientos entre grupos rivales que iniciaron en el centro de la ciudad de Escuinapa y se extendieron a las carreteras México-Nogales y la de cuota, donde hubo bloqueos en el tramo Acaponeta-Escuinapa, y dejó dos víctimas colaterales de la violencia; uno murió atropellado.

Según los reportes, fue en la calle La Paz y Libertad donde iniciaron las confrontaciones armadas, que luego se extendieron a las carreteras.

Ante los enfrentamientos, Víctor Díaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, recomendó a la población mantenerse en sus hogares y explicó que para controlar la situación y despejar las carreteras bloqueadas, fueron desplazados elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Comentó que durante el inicio de las confrontaciones armadas, una persona dedicada a la reparación de equipos electrodomésticos fue atropellada y una segunda víctima, falleció por esquirlas de un artefacto explosivo que fue detonado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aunado a estos enfrentamientos, la mañana del domingo, en las cercanías del campo agrícola "El Porvenir", en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional localizaron tres hieleras abandonadas, en cuyo interior se encontraron restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas.

Según los reportes, durante un patrullaje por el libramiento Culiacán, los agentes federales detectaron que a un costado de la carretera se encontraban abandonadas tres hieleras y al abrir una de ellas, se percataron que había restos humanos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California
    FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

    FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

    SLP

    El Universal

    Operativo de la FGR en Baja California resulta en la incineración de una importante cantidad de precursores químicos para evitar su uso indebido.

    Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza
    Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza

    Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza

    SLP

    El Universal

    Un choque entre automóvil y camioneta en Ciudad Victoria-Zaragoza deja un saldo trágico

    Segob insta a verificar clasificación de videojuegos para proteger a niños
    Segob insta a verificar clasificación de videojuegos para proteger a niños

    Segob insta a verificar clasificación de videojuegos para proteger a niños

    SLP

    El Universal

    Rosa Icela Rodríguez de Segob enfatiza la importancia de verificar la clasificación de videojuegos en Navidad.

    PRI acusa a Morena de minimizar riesgos en salud y seguridad
    PRI acusa a Morena de minimizar riesgos en salud y seguridad

    PRI acusa a Morena de minimizar riesgos en salud y seguridad

    SLP

    El Universal

    El gobierno de Morena es criticado por el PRI, que cuestiona su postura ante temas de salud pública y violencia