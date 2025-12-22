Registran tiroteos y bloqueos en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Este domingo se registraron varios enfrentamientos entre grupos rivales que iniciaron en el centro de la ciudad de Escuinapa y se extendieron a las carreteras México-Nogales y la de cuota, donde hubo bloqueos en el tramo Acaponeta-Escuinapa, y dejó dos víctimas colaterales de la violencia; uno murió atropellado.

Según los reportes, fue en la calle La Paz y Libertad donde iniciaron las confrontaciones armadas, que luego se extendieron a las carreteras.

Ante los enfrentamientos, Víctor Díaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, recomendó a la población mantenerse en sus hogares y explicó que para controlar la situación y despejar las carreteras bloqueadas, fueron desplazados elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Comentó que durante el inicio de las confrontaciones armadas, una persona dedicada a la reparación de equipos electrodomésticos fue atropellada y una segunda víctima, falleció por esquirlas de un artefacto explosivo que fue detonado.

Aunado a estos enfrentamientos, la mañana del domingo, en las cercanías del campo agrícola "El Porvenir", en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional localizaron tres hieleras abandonadas, en cuyo interior se encontraron restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas.

Según los reportes, durante un patrullaje por el libramiento Culiacán, los agentes federales detectaron que a un costado de la carretera se encontraban abandonadas tres hieleras y al abrir una de ellas, se percataron que había restos humanos.