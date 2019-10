Registró México 11 mil desplazamientos internos por violencia durante 2018

Se calcula que el año pasado se registraron en México al menos 11 mil nuevos desplazamientos masivos internos por conflicto y violencia, la mayoría por violencia criminal, reveló el Observatorio de Desplazamiento Interno, una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza.

Vicente Anzellini, coordinador del Informe Global sobre Desplazamiento Interno de la ONG, presentó este lunes el informe 2019 en la Secretaría de Gobernación en el que señala que en México y América Latina es "más lo que no sabemos que lo que sabemos y esto aplica en buena medida al caso mexicano".

En entrevista, Anzellini afirmó que los desplazamientos detectados en el país fueron en su mayoría masivos y no lo que llaman desplazamiento gota a gota, "es decir en muchos contextos, particularmente en zonas urbanas, hay desplazamientos de menores que no están siendo capturados".

Dijo que "son cifras conservadoras, pero igualmente alarmantes", por lo que reiteró el llamado al gobierno mexicano para que genere "mejor evidencia y también a que haya más capacidad institucional a todo nivel, desde lo global hasta lo local, para hacerle frente a un tema que nosotros consideramos es la mayoría invisible, puesto que hay más desplazados internos forzados en el mundo que refugiados".

En lo referente a desastres naturales, Vicente Anzellino señaló que el año pasado hubo muchos desplazados en México por las afectaciones que dejó el huracán "Willa".

"Pero una vez más, detrás de las cifras también hay muestras de los buenos esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano para evacuar a las personas, esas personas también se cuentan como desplazadas pero las condiciones de vulnerabilidad son muy distintas", indicó.

Al cuestionarle si considera grave la situación en México, sobre todo en materia de violencia, Anzellino respondió: "Sí claro, evidentemente es una situación grave pero una vez más, es una figura incompleta con la cual contamos ahora mismo especialmente porque si uno compara de un año a otro las cifras a veces faltan para ciertos estados en donde se sabe que hay eventos de violencia y sin embargo no podemos obtener desgraciadamente un cifra desagregada en cuanto al desplazamiento como tal".

"Sí, es preocupante, pero también cabe resaltar que México es un país que tiene una capacidad institucional muy fuerte para hacerle frente y en el que hay una voluntad política para generar marcos normativos y prácticas y contabilización, entonces sin duda alguna hay también una oportunidad en todo esto", expuso.