Regresa de Francia joven mexicano afectado por bacteria

Después de casi seis meses de permanecer hospitalizado en Francia, Irving Juanico Vázquez, el estudiante de la UNAM que se contagió con una bacteria que puso en peligro su vida, regresó a México.

Lo hizo la madrugada de este lunes en un vuelo procedente de París; viajó con su madre, Virginia Vázquez, quien lo acompañó en la última etapa de su travesía: cuando los médicos franceses del Hospital Européen, decidieron amputarle la pierna izquierda y cuatro dedos del pie derecho.

Al final, la enfermedad ganó esa batalla e Irving recibió la noticia en soledad, puesto que, a causa del confinamiento obligatorio que se estableció en Francia, ninguno de sus padres pudo acompañarlo cuando le informaron que sería necesario amputarle la pierna.

Pero Irving ganó la guerra. "Estoy en rehabilitación y ya estoy utilizando mi prótesis. Muchos me preguntan que si me duele y la verdad es que no, sientes tantito esfuerzo y a veces me sangra el muñón y la planta del pie. Esta semana voy a empezar a utilizar muletas, ya a caminar", compartió en el último video que publicó en la página Fuerza Irving, el 31 de mayo.

A mediados de mayo presentó otra complicación y sus médicos y enfermeros pensaron que todavía tenía necrosis en la planta del pie; de nuevo fue llevado a quirófano y se descartó la necrosis. El tratamiento: antibióticos, alta y regreso a casa.

"Es una buena noticia. Estoy emocionado, la verdad. Ya tengo ganas de buena comida. Ya extraño estar en México".

A pesar de su circunstancia, Irving llegó con ilusión e impaciencia de empezar de nuevo, contaron sus hermanas Elizabeth y Verónica a EL UNIVERSAL.

"Le dijimos que se quedara, porque estamos muy preocupadas por toda esta situación del coronavirus, pero él está impaciente, nos dijo que no se quería quedar allá ni un minuto más. Está súper contento y con toda la motivación de salir adelante. Ya que pueda caminar, sin necesidad de nadie, va a regresar a la escuela. Mientras, todo va a ser en línea y va a trabajar en su tesis", contó Elizabeth.

También llegó con antojo de comida mexicana. Su bienvenida se dará en medio de la contingencia sanitaria por coronavirus, por ello, sólo estarán presentes las personas más allegadas: sus papás, hermanas y su hermano, así como sus sobrinos.

El pasado 2 de enero, EL UNIVERSAL dio a conocer la historia de Irving, guerrerense de 25 años, quien estudiaba en Europa como becario de la maestría en Energías Renovables, cuando se contagió de una bacteria y desarrolló una púrpura fulminante.