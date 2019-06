Regresa Granier a Tabasco tras 6 años y un proceso penal

VILLAHERMOSA, Tab. (EL UNIVERSAL).- El ex gobernador, Andrés Granier Melo, acusó al ex mandatario Arturo Núñez Jiménez y su administración de haber estado detrás del secuestro en el 2014 de su hermana Isabel Granier Melo por once días, además de haberlo perseguido e inventado un presunto desfalco millonario que no existió, por lo que no descartó iniciar una demanda en su contra.



Este jueves luego de seis años con cinco meses de haberse ido de Tabasco, regresó el Químico, Granier Melo a su tierra, y ahora fue recibido en una estación de radio donde ofreció una entrevista al programa Telereportaje por cientos de seguidores que fueron a refrendarle su apoyo.



Granier Melo, relató en esta charla con el periodista Emmanuel Sibilla, cómo fue su salida del estado el pasado 30 de diciembre del 2012 luego de que su partido, el PRI perdiera la elección a la gubernatura, afirmando que antes de irse dejó todo en regla e incluso, un monto de 700 millones de pesos para el pago de proveedores.



El ex Jefe del Ejecutivo fue detenido en la Ciudad de México el pasado 25 de junio del 2006 por defraudación fiscal, además de que fue señalado por un presunto desfalco de 22 mil millones por la administración estatal y desde entonces afirmó, comenzó un infierno, señalando que las acusaciones en su contra fueron inventadas porque no había pruebas, por lo que ahora no descarta iniciar una demanda penal en contra de su sucesor Arturo Núñez Jiménez.



Granier Melo, también señaló que el secuestro de su hermana Isabel en Marzo del 2014 no fue hecho por algún grupo delictivo sino que fue un asunto político, sin descartar que hayan estado involucrados funcionarios del gobierno de Núñez.



Ahora aseguró que se fue "por la puerta grande y estoy regresando por la puerta, quiero seguir caminando en Tabasco", refirió.