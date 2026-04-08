Regresa la diputada que sufrió ataque

Culiacán, Sin.- Entre muestras de cariño y fraternidad, la diputada estatal Elizabeth Montoya Ojeda (Movimiento Ciudadano), retornó ayer a su curul, tras haber sido víctima de un ataque a balazos, que le causó un daño irreparable en uno de sus ojos.

A su regreso dijo que, ante la adversidad, hay que voltear a ver las cosas positivas y caminar y luchar por una mejor sociedad. "Es peor rendirse", expresó.

Anunció que va a continuar trabajando en nuevas iniciativas de ley para apostar a que, desde la niñez, se pueda ir formando personas responsables, profesionistas y trabajadores especializados que contribuyan a la paz en el estado y el país.

Sobre el atentado del que fue objeto, junto con el hoy exlíder estatal de MC en Sinaloa y diputado local, Torres Félix, narró que ella no se dio cuenta de lo que sucedía. "Voltee a ver a Sergio, para entender lo que había sucedido, no sentí miedo ni entré en pánico, estaba tranquila, me bajé caminando de la camioneta, ayudaba por el personal que nos acompañaba en otra unidad, me subieron y me trasladaron a un hospital", relató.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La legisladora recibió heridas en la cara, que le afectaron un ojo, mientras que Torres Félix permaneció varias semanas en coma; actualmente está en recuperación.