"Regresamos a la dictadura perfecta"

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CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Felipe Calderón dijo que en México "estamos regresando a una nueva versión de la dictadura perfecta" por medio de un partido hegemónico, con autoridades electorales sometidas, con mayorías legislativas fabricadas ilegalmente y con un Poder Judicial capturado por el gobierno de Morena.

Al participar en el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, dijo que los gobiernos populistas de América Latina no pueden vivir para siempre a menos que destruyan los órganos electorales.

Ante el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, recordó el proceso de la reforma electoral en México en la que participó y reconoció el papel del entonces presidente Ernesto Zedillo en esta etapa de la vida democrática del país que hizo posible la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000.

"Sin embargo, las instituciones pueden tardar décadas en construirse y muy poco tiempo en destruirse. La ironía y la tragedia es que México está regresando hoy a una nueva versión de la dictadura perfecta.

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"Un régimen de partido hegemónico con autoridades electorales sometidas sin un Poder Judicial independiente y sin garantías sólidas para los derechos humanos", indicó el exmandatario federal en un hotel de Reforma, donde integrantes del SME se manifestaron en su contra.

"¿Cómo llegamos a eso? Morena, el actual partido gobernante, llegó democráticamente al poder. Llegó con voto por méritos propios y también, en parte, por notables errores de la oposición. Entró al gobierno cruzando el puente democrático que construimos los mexicanos y una vez cruzado el puente, lo está dinamitando para que nadie pueda cruzarlo otra vez", sostuvo.

Felipe Calderón, indicó que una vez en el poder, Morena se ha dedicado a mantenerlo a toda costa. Centra su acción en millones de pagos de dinero a los electores bajo cualquier razón.

Por su parte, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, aseveró que el narcotráfico es una de las amenazas más grave, más poderosa, que se cierne sobre la democracia y sobre la libertad, ya que financia desde el terrorismo internacional hasta las campañas de políticos corruptos.

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, expuso que Nicaragua, Venezuela y Cuba son las dictaduras de la región, donde existe una violación sistemática a los derechos humanos de la población y una persecución a los opositores.