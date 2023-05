Regresan a clases en Tlaxcala tras disminuir actividad del volcán

A-AA+

TLAXCALA, Tlax., mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Regresaron a clases presenciales las escuelas de los siete municipios de Tlaxcala que habían suspendido actividades por la caída de ceniza, luego de que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), determinaron que ya hay condiciones ambientales tras la disminución de la actividad volcánica del Popocatépetl.

Desde el pasado fin de semana, el Gobierno local suspendió las clases presenciales en las escuelas de los municipios de Papalotla, San Pablo del Monte, Tepetitla, Tenancingo, Nativitas, Xicotzinco y Zacatelco, porque registraron caída de ceniza en cantidades considerables, y ordenó a maestros y alumnos cumplir con sus actividades educativas a través de plataformas virtuales.

Apenas unos días después, y aunque la alerta volcánica continua en amarillo fase tres, la SEPE instruyó regresar a las actividades presenciales en aula pese a que algunos padres de familia consideraron que aún hay riesgo para los estudiantes porque se mantiene la caída del material volcánico.

"Esto no parece prudente, deberían seguir en línea. Nada más juegan; ayer primero que sí y después que no. Hoy vuelven con lo mismo, debería ser general, el aire está muy turbio y ya comienzan algunos malestares", expuso un jefe de familia.

Según la SEPE, con base en información de la CEPC, la caída de ceniza en Tlaxcala ya es mínima y permite las actividades académicas de manera normal.

"Derivado de los reportes de las autoridades de Protección Civil, que informan de la mejora de la calidad del aire y el bajo contenido de ceniza en las exhalaciones del volcán, las clases regresan a su modalidad presencial", informó la SEPE.

Los padres de familia atribuyeron la disminución de la caída de ceniza en Tlaxcala a los efectos de las recientes lluvias que se registraron en la entidad en los últimos días, pero no porque la actividad volcánica del Popocatépetl sea menor.

"¿Con base en qué estudios los de protección civil determinaron que ya se podía regresar a clases?; digo, no es que no queramos regresar, de cualquier forma, estuvimos trabajando casi igual que en la escuela, pero el volcán sigue estando activo y bastante. Es bueno que haya llovido, pero eso no garantiza que la ceniza pare", expresó una jefa de familia.

Además de los siete municipios antes referidos, la ceniza volcánica también cayó en los municipios más alejados de la entidad, por ejemplo, en Huamantla, donde el Gobierno municipal recomendó a las instituciones educativas suspender los homenajes y las actividades escolares al aire libre para evitar exponer a la comunidad estudiantil a los efectos del material piroclástico.