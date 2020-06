Regresan a trabajar 345 mil empleados del comercio en NL

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de esta ciudad estimó que con el reinicio de actividades en negocios considerados como no esenciales este jueves reabrieron sus puertas alrededor de un 85 por ciento de los negocios que se mantenían cerrados, es decir, cerca de 17 mil 600 establecimientos de los sectores comercio y servicios.

El organismo empresarial agregó que a raíz de esta reactivación económica retornaron a sus empleos unos 341 mil 500 trabajadores, de acuerdo al padrón de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin contar los empleos que se hayan perdido durante el mes de mayo.

La Canaco consideró positivo el anuncio que hicieron el miércoles las autoridades estatales para autorizar la "Reapertura gradual y ordenada de las empresas de los sectores comercio, servicios y turismo y otros sectores no esenciales".

Asimismo, expuso que para el sector comercio es destacable que el Gobierno de Nuevo León esté consciente de la necesidad de la reactivación económica de las empresas no esenciales, que cumplieron casi tres meses sin operar.

"Es importante destacar que esta reapertura se está dando, gracias al comportamiento positivo de los indicadores de salud que ha presentado el estado, al buen trabajo de las autoridades e instituciones de salud municipales, estatales, federales y privadas en la entidad", señaló la Canaco.

Pero también, asentó, esto es posible por los cuidados que han tenido los ciudadanos y los empresarios, "que han visto detenidas o disminuidas sus actividades productivas en este difícil periodo, que aún no concluye".

Coincidió con el gobierno estatal en el sentido de que será responsabilidad compartida de autoridades, empresas y la población en general, mantener dentro de control los parámetros de medición de la pandemia en la entidad.

"La Cámara mantiene su compromiso de seguir promoviendo entre sus afiliados y sus sectores en general, los requisitos y protocolos federales y estatales para la reactivación y el cuidado de trabajadores y clientes", concluyó el organismo privado.