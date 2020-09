Regresan carta histórica de José María Morelos al archivo de la BUAP

La casa de Subastas Morton regresó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) una carta de 1813 firmada por José María Morelos que estaba dirigida al "Capitán Gral. Ygnacio Rayón", y que investigadores pudieron identificar como Patrimonio Histórico Universitario.

Morton informó que este viernes, en las oficinas de su sede en la Ciudad de México, se hizo la entrega del documento, luego de que investigadores de la BUAP pudieron identificar el documento en uno de los catálogos que la casa de subastas publicó en julio.

En el catálogo de la subasta de la Colección y Biblioteca Backal se puede leer: "Para poder combinar mis planes, y dar órdenes, necesito q. VE. me instruya la fuerza de Armas que últimamente tenía, por ntra. Parte las Provincias de Michoacán, Guanaxuato, fábricas de Polbora y quanto pertenezca a la guerra: y libre las órdenes que a VE. le parezcan combenientes (sic) para que se obedezcan las mías, para cuyo buen éxito y seguro cumplimiento va a conducirlas el Padre Melgarejo... Pesoapan, Noviembre 26 de 1813. José Ma. Morelos (firma)".

La carta estaba identificada como lote 78 y se esperaba vender entre 80 mil y 100 mil pesos; sin embargo, los investigadores de la BUAP mostraron evidencias con las que confirmaron que el manuscrito se había extraviado en 1996 del archivo perteneciente al Patrimonio Histórico Universitario.

Además, los especialistas detallaron que perteneció al corpus epistolar que fue consultado y transcrito en la biblioteca de José María Lafragua, en 1907.

"La gestión del reintegro de la misiva a su lugar de origen se logró con intermediación de Morton Subastas, y en completo acuerdo del coleccionista y consignante que la tenía en su poder", señaló Morton a través de un comunicado.

La casa de subastas señaló que el documento fue hallado y recuperado por sus dueños; sin embargo, lamentó que la mayoría de los archivos "no cuentan con inventarios detallados de sus acervos por lo que resulta prácticamente imposible demostrar la sustracción y pérdida de los mismos".

El documento fue recibido por Rosalva Loreto López, directora de Patrimonio Histórico Universitario de la BUAP, y Mercedes Salomón Salazar directora de la biblioteca José María La Fragua, en presencia de Luis López Morton, Presidente y fundador de Morton Subastas y Jaime Gutiérrez de la Peza, apoderado legal de Isaac Backal, poseedor del documento, "que de buena fe lo adquirió de un particular hace más de 20 años, sin saber su procedencia y cuidó de él durante este tiempo".

La casa de subastas también indicó que "no adquiere los lotes que ofrece en almoneda pública, se limita a ser un intermediario entre particulares; garantizando siempre la visibilidad y transparencia de las operaciones de compra-venta".