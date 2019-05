Regresan los cubrebocas a la CDMX, pero ¿sirven en realidad?

El uso del cubrebocas médico no es recomendable ante la mala calidad del aire que presenta la Ciudad de México ya que no protege ante las partículas suspendidas PM 2.5, al ser tan finas pueden atravesar el material, advirtieron especialistas.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el especialista en química biológica de la Universidad La Salle, Alejandro Arias, detalló que es recomendable que los capitalinos usen cubrebocas o mascarillas industriales ya que estos cubren boca y nariz en su totalidad y no como los de tela que dejan huecos en los laterales.

"Protege contra polvos más finos en concentraciones no mayores, están elaborados con tela termo formada y tienen una laminilla metálica para ajuste entre el puente nasal, son más resistentes. Por ejemplo los cubrebocas sencillos son para no contagiar en un resfriado no para protegerte de la contaminación", explicó.

Mientras tanto, el especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Hernández, añadió que las personas que tengan padecimientos o enfermedades tipo crónicas no deben salir de sus hogares cuando haya contingencia, especialmente extraordinaria ya que puede empeorar su situación.

El pasado martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria por partículas PM 2.5, por lo que se emitieron acciones para el cuidado de la salud y la reducción de contaminantes como suspender tareas de bacheo, pintado y barrido.