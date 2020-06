Regresan negocios no esenciales en NL; gimnasios, cines, teatros, museos, estadios y bares se mantienen cerrados

A partir de este jueves podrán reanudar actividades todos los negocios y prestadores de servicios no esenciales, con excepción de algunos establecimientos que pueden representar un alto riesgo de contagios, informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Sin embargo, acompañado por los secretarios estatales de Salud, Manuel de la O Cavazos, y de Economía, Roberto Russildi Montellano, el mandatario advirtió que en dos o cuatro semanas se hará una evaluación para decidir si se mantienen, abren más sectores, o bien, se regresan a la etapa actual.

Para que puedan operar esos negocios, detalló, éstos deberán cumplir con una serie de protocolos, y harán una autoevaluación digital mediante un código QR, pero si se detecta que no cumplen con las medidas de seguridad sanitaria, serán cerrados "de manera definitiva". Rodríguez Calderón explicó a pregunta expresa que no hay rompimiento con el gobierno federal, ya que para elaborar el semáforo estatal se tomó como referencia el que hizo la Federación, pero agregando siete indicadores a los cuatro que contiene el primero, con el objetivo de tener más certeza en las decisiones.

El secretario de Salud, Manuel de la O, señaló que en la lista de establecimientos que no podrán reanudar actividades a partir de hoy destacan los gimnasios, casinos, cines, teatros, museos, estadios, bares; además, no se podrán hacer conciertos ni eventos masivos.

En tanto, los clubes deportivos y parques recreativos podrán operar sólo para practicar ejercicio, caminata o disciplinas que no impliquen cercanía o contacto, como el tenis.

Por el Día del Padre, los días 20 y 21 de junio estarán cerrados los panteones; las pastelerías sólo podrán ofrecer servicio a domicilio. Asimismo el funcionario citó entre los indicadores más importantes que no deben llegar al rojo, la ocupación de camas Covid, que está actualmente a 21% y estará en verde mientras no rebase 30%.

Mencionó que también se considera la capacidad de realizar pruebas de coronavirus, el total de casos diarios de contagio y las camas de terapia intensiva. Si por lo menos, expuso, ocho de los once indicadores están en semáforo verde, amarillo o naranja, se podrá avanzar a la siguiente fase de reactivación, pero si tres o más de éstos están en rojo, se detendrá o dará marcha atrás.