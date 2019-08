"Regresaremos", dice PRI en espectacular y lo tunden en redes

En la sede nacional del PRI se colocaron espectaculares que anuncian una campaña de la nueva dirigencia, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, aunque algunos internautas los tundieron.

Uno de los anuncios, colocados este domingo, cuando "Alito" Moreno tomó protesta como nuevo presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señala "por la unidad y la grandeza de México", y otro, "regresaremos".

En su discurso como nuevo líder del priismo, Moreno Cárdenas señaló que en esta época de la política nacional "no es ni se trata de partidos de masas, sino de causas".

"Por eso, vamos a convertir al PRI en el cauce de las causas de la sociedad, para volver a ganar las elecciones", dijo.

En el discurso de 38 minutos, Moreno también hizo referencias a la derrota histórica que tuvo el partido en las elecciones federales de 2018, cuando perdió la presidencia de la República a manos de Morena, partido que postuló al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Y que quede muy claro: no llegamos a este acto histórico con el rostro bajo, la mirada esquiva o la voz titubeante. Aquí hay carácter, aquí hay trabajo, aquí hay orgullo y aquí ¡vamos a volver a ganar!", añadió.

Este lunes, algunas fotografías de los espectaculares circularon en redes sociales, donde los usuarios hicieron memes y burlas sobre si era "una amenaza" del partido que gobernó México por más de 70 años ininterrumpidos.

"Narco mantas que aterran" y "Quédate con tu ex si es persistente como el PRI", fuera algunos de los mensajes de los usuarios, pero también alteraron las fotografías con frases como "Jamás 'regresaremos' lo robado".