Regreso a aulas en Guerrero, paulatino

CIUDAD DE MÉXICO.- Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó este jueves a senadores que el regreso a clases en los municipios de Guerrero que fueron afectados por “Otis” será paulatino y diferenciado.

“Pensemos en que pueda no ser generalizado, quizá tendrá que ser paulatino y diferenciado; es lo que yo ayer pude percibir y no lo he hablado con el secretario de Educación del estado, pero creo que pudiera ser de esa manera, paulatino y diferenciado”, expuso en entrevista al final de su comparecencia ante el Senado.

“Por ejemplo, en Coyuca, en la cabecera municipal las escuelas están con posibilidad de reiniciar, [pero] no en las comunidades de Coyuca, y en el caso de Acapulco, estamos revisando”, dijo al ser cuestionada.

Durante su comparecencia, señaló que de mil 200 planteles escolares en todos los niveles —en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez—, 341 presentan daños diferenciados a causa del fenómeno meteorológico.

“No todas las escuelas están en las mismas condiciones. Hay situaciones graves, hay condiciones menos graves, situaciones que requieren el apoyo de maquinaria, otras que necesitan sólo apoyo de equipos de limpieza”, expuso la funcionaria.