Regreso a clases presenciales en Nuevo León será paulatino

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, afirmó que los titulares de Salud y Educación de los diez estados de la Alianza Federalista se reunirán con expertos para analizar el regreso paulatino a clases de manera presencial. "El Bronco" precisó que el regreso a clases presencial será paulatino y hasta que se den las condiciones seguras y sin riesgo en Nuevo León; "pero para cuando esto suceda debemos tener un plan establecido".

Agregó que por eso en los próximos días se reunirán los secretarios de Salud y Educación de los diez estados que conforman la Alianza Federalista con expertos en la materia a fin de diseñar los protocolos necesarios para un regreso a clases presencial sin riesgo. Dijo que eso dependerá de todos y apuntó que mientras el Gobierno Federal marca un esquema de semáforos muy simple y general: "nosotros necesitamos un análisis más profundo, que ya vamos a realizar, de acuerdo a nuestra región".

En tanto el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, afirmó que las clases presenciales no se podrían dar como ocurría antes de la pandemia, pues a fin de evitar que se incrementen los contagios de Covid-19, serían con horarios escalonados, grupos con menos alumnos, y menos días de clases. Pero apenas se trabaja al respecto y, recalcó sobre la próxima reunión los responsables de las áreas de educación y salud para analizar los indicadores y protocoles a poner en práctica. "Los niños y las niñas también se contagian. La replicación viral en ellos es más alta que en los adultos, y aunque las complicaciones en su salud son menos frecuentes, pueden expulsar el virus y contagiar a sus papás y abuelitos, o a los maestros", explicó De la O. El secretario asentó que la propuesta de clases presenciales no podría ser igual para los diez estados de la Alianza Federalista, ya que cada uno tiene condiciones diferentes en cuando a demografía y desarrollo de la pandemia. Aseguró que se tomarán decisiones de acuerdo a la ciencia y no a la política. Sin embargo, señaló, todos están trabajando en conjunto para tomar la mejor decisión para cada estado, "compartimos muchas experiencias, nos apoyamos entre nosotros, cada quien tiene ideas extraordinarias y las compartimos".

Manuel de la O expresó por otra parte que al parecer Nuevo León ha entrado en una fase de meseta en la evolución de la pandemia, ya que durante los últimos 14 días, se mantuvieron con pocas variaciones las cifras diarias de contagios y hospitalizaciones. Asimismo, se mostró partidario de una ley anti alimentos chatarra como en Oaxaca, ya que se ha comprobado que los alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sal, incrementan los riesgos para la salud y esto se ha puesto de manifiesto con la pandemia del nuevo coronavirus.

El secretario informó que este miércoles Nuevo León llegó a mil 545 defunciones por Covid-19, con 30 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, mientras los casos confirmados de la enfermedad viral ascendieron a 40 mil 008 pacientes, al agregarse 665 contagios en el último reporte diario. Hay además mil 400 pacientes hospitalizados y 30 mil 395 se han recuperado.