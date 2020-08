Regreso en San Lázaro será semipresencial

A partir del próximo 1 de septiembre, cuando inicia el periodo ordinario, los diputados federales tendrán que modificar los métodos para trabajar y sesionar en tiempos de Covid, y se acordó que se seguirán haciendo pruebas masivas a los asistentes al Palacio Legislativo para detectar casos de coronavirus, además de que en días de sesión solamente habrá un máximo de 127 de los 500 legisladores en el salón de plenos.

Este lunes, al interior de la Junta de Coordinación Política se circuló el reglamento con las medidas que se tendrán que adoptar, y éste tendrá que ser avalado el próximo martes en el pleno después de recibir el Segundo Informe presidencial.

La modalidad será semipresencial, es decir, habrá una plataforma digital para que los diputados federales que no puedan acudir —por ser mayores de 60 años o por tener una enfermedad crónico-degenerativa— puedan registrar su asistencia y votación a través de videoconferencia y se validará por mecanismos biométricos, es decir, huella digital o iris.

Para ingresar a esta plataforma, a cada correo electrónico de los diputados se enviará el enlace para el acceso, que podría ser a través de la huella digital del legislador.

Para las y los diputados que concurran de manera virtual a la sesión, la transmisión de su imagen en vivo se proyectará en el tablero dispuesto en el Salón de Sesiones a través de la plataforma digital.

Se prevé que la presencia de legisladores en el pleno sea de manera proporcional a su integración; es decir, Morena podría tener hasta 63 diputados presentes; PAN, a 20; PRI, a 12; PT, a 11; MC, a siete; PES, a seis; Verde, a cuatro; PRD, a tres, y habría uno sin partido.

Desde hace unas semanas, el salón de plenos ya fue adaptado para que, entre cada curul que ocupe una diputada o diputado, haya mínimo dos curules de distancia y el voto nominal se emitirá en la que habitualmente se tiene asignada.

También se deberán habilitar estos espacios de acuerdo con el número de diputados asistentes, para garantizar las medidas sanitarias al momento de la votación o a través de la plataforma digital habilitada, según el caso.

En el reglamento se establece que no podrán discutirse ni votarse mediante sesión en su modalidad semipresencial los asuntos que por disposición constitucional, legal o reglamentaria también requieran de la aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes de la asamblea; tampoco el nombramiento o ratificación de servidores públicos de otros poderes y de organismos constitucionales autónomos que le correspondan de manera exclusiva a la Cámara Baja.

Sin embargo, todos los proyectos de ley o de decreto que consten de un solo artículo se podrán discutir y votar en lo general y en lo particular en un único acto.

Para que los diputados emitan sus votos se abrirá un espacio de cinco minutos para cada uno de ellos, y los legisladores que estén presentes vía remota lo harán validando su voto por medios biométricos.

Además, la Secretaría General dispondrá de varios módulos al interior del recinto, en los que se brindará información para que las personas se realicen la prueba PCR y se les pueda hacer llegar el resultado de forma oportuna.