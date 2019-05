Regular fuegos artificiales es asunto federal, señala alcaldesa tras quema en fiesta patronal de Metepec

La presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, aseguró que no está dentro de su facultad regular la quema de fuegos artificiales durante las fiestas patronales sino que es un asunto federal, aunque buscan reglamentar y posiblemente sancionar a quienes violen las medidas preventivas por la contingencia ambiental declarada en el Valle de Toluca.

En dicho municipio se concentró la quema de castillería y pirotecnia durante el martes, donde por más de cuatro horas hubo una quema permanente de artificios como parte de los tradicionales festejos a San Isidro Labrador, considerado como santo patrono de esa localidad.

En entrevista, la alcaldesa aseguró que analizan en comisiones edilicias la forma de establecer una normatividad para ejercer esta actividad, pues "está reglamentado en la Ley federal; sin embargo, nosotros en Cabildo tratamos el asunto y va a entrar a las comisiones relacionadas con el tema para poner una solución definitiva en Metepec".

Por su parte, la Procuraduría de Protección Ambiental (Propaem) aclaró que los permisos de la quema en fiestas patronales son facultad de los gobiernos municipales, por lo que para multar a quienes violaron la norma ambiental durante contingencia en el Valle de Toluca, deben esperar a la solicitud de las autoridades municipales por ser ellos los únicos que pueden impedirlo.

Gamboa Sánchez insistió que si el ayuntamiento interviene podrían traspasar ámbitos que no competen a su nivel de autoridad, además para regular el uso de dichos artificios en el Bando Municipal deben esperar a que los ediles hagan una propuesta de reglamentación.

"Hemos estado saliendo a la calle, por supuesto haciendo la invitación a los ciudadanos para que no lo hagan, pero desafortunadamente se cruza el día del Santo Patrono de Metepec con esta contingencia, nadie sabía que este día iba coincidir con las condiciones ambientales", apuntó.

Rechazó que puedan adelantarse y advertir sobre la aplicación de sanciones en contra de quienes continúen con la quema de juegos pirotécnicos, toda vez que deben autorizarlo por Cabildo y para ello analizan si podrían tener una sesión extraordinaria y abordar esta problemática.