Reinicia audiencia de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde del sábado, reinició la audiencia inicial del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, acusado de obstrucción de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda.

El fiscal Uriel Carmona Gándara fue detenido la tarde del viernes por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), que se apoyaron con infantes de la Marina y elementos de la Policía Estatal de Seguridad.

En el video que circula en redes sociales se oye decir al fiscal al momento de su arresto: "mira, aquí estoy compañero, nada más me la puedes pasar (la orden de aprehensión) nada más para que me la enseñes y ya me voy contigo".