Reino Unido: en México hay un alto riesgo de exposición a Covid

En su reapertura al mundo, Reino Unido confirmó este viernes el diagnóstico epidemiológico de la Unión Europea (UE) sobre México. El socio latinoamericano aún no ha podido domar la pandemia por coronavirus pese a que avanza en el desconfinamiento.

Por ello, la administración del premier Boris Johnson decidió mantener la cuarentena para los viajeros que llegan al país procedentes del territorio mexicano.

"De acuerdo con la información disponible actualmente, existe un alto riesgo de exposición al Covid-19 en ese país", sostiene el National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC).

"Se recomienda a todos los viajeros que eviten los traslados no esenciales a esa nación", detalla el organismo del Departamento de Salud especializado en emitir las líneas directrices sobre el estado sanitario que prevalece en terceros territorios.

Indica que las personas que ingresen o regresen a Reino Unido desde México deberán seguir las instrucciones dictadas por las autoridades fronterizas, como llenar un formulario con datos personales. Además, deben comprometerse al autoaislamiento por 14 días.

Asimismo, violar la cuarentena implica una multa de mil libras esterlinas y arriesgarse a "medidas adicionales".

México fue excluido a pesar de que la lista del premier Johnson fue mucho más ambiciosa que la elaborada por la Unión Europea, que inició el pasado 1 de julio su lenta apertura al exterior seleccionando 14 naciones.

Inglaterra eligió un total de 74 países y territorios a cuyos viajeros no se les exige a partir de este viernes el distanciamiento de 14 días a su arribo al territorio por barco, avión, ferry o ferrocarril.

Entre los denominados "corredores seguros" se encuentran Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Francia, Holanda y España, además de Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda.

En las Américas, se escogió a Canadá, varios territorios de ultramar y algunas islas caribeñas, como Jamaica y Dominica. En tanto, ningún país latinoamericano pasó el examen médico realizado por los británicos.

"Las condiciones en estos países y territorios están bajo revisión. Si empeoran, no dudaremos en reintroducir los requisitos de autoaislamiento", indica el Departamento de Transporte británico.

Por su parte, Gales, Escocia e Irlanda del Norte mantienen el mismo criterio restrictivo aplicado por Inglaterra hacia México.

Reino Unido fue una de las naciones europeas que más tardó en recurrir al confinamiento como medida para frenar el avance del coronavirus.

Inicialmente, el líder conservador apostó por la estrategia de la "inmunidad del rebaño"; es decir, por la tesis de que la mejor forma de enfrentar la afección era permitiendo la infección masiva.

De acuerdo con cifras del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Reino Unido resultó ser el enfermo más grave en el Viejo Continente: encabeza tanto la lista de casos, más de 286 mil, como de defunciones, más de 44 mil 517.

El ECDC sostiene que en las Américas la mayoría de los casos clínicos se concentran en cinco países concretamente: en Estados Unidos, con más de 3 millones; Brasil, con un millón 713 mil; Perú, con al menos 312 mil 911; Chile, con 303 mil, y México, con más de 275 mil. En tanto, los fallecimientos se acumulan en tres: Estados Unidos (132 mil 309), Brasil (67 mil 964) y México (32 mil 796).

El relajamiento de las medidas restrictivas respecto a las llegadas internacionales en Reino Unido tiene lugar en un momento en el que aumentan los desplazamientos al interior de Europa con motivo de la temporada de verano.

El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, ha expresado su preocupación de que el incremento de la movilidad con motivo de la época vacacional puede propagar el virus.