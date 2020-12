Reitera AMLO ideal de seguridad social como en Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que tiene el ideal de garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones de seguridad social y médica, desde que se nace hasta que muere, como ocurre en Dinamarca y demás países nórdicos.

"El ideal que tenemos y que queremos convertir en realidad es que mexicanos tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere, de que se llegue a una determinada edad y se tenga una pensión, se haya trabajado en una empresa o no se haya trabajado, nada más al tener una edad, como es en Dinamarca, como es en Suecia, como es en los países nórdicos donde está establecido el Estado de bienestar.

"Y, desde luego, el derecho a la salud, la pensión y atención médica y medicamentos gratuitos, desde la educación pública, gratuita en esos países. Ese es el ideal, eso es lo que quisiéramos (...) es una tarea, no descartamos la posibilidad de garantizar a todos la seguridad social", dijo.

El pasado 16 de enero en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador prometió que para 1 de diciembre, al cumplir dos años de gobierno, estaría funcionando en México un sistema de salud similar al que hay en otros países desarrollados, como el de Dinamarca o Canadá.

"El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad atención médica y medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido", dijo en esa ocasión.

Este martes, en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reconoció que no todos los mexicanos tienen acceso a la seguridad social, por lo que el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es algo que los derechohabientes valoran.

"Hay muchos casos, los productores de caña, dicen 'no sacamos nada, nos roban hasta en la balanza, pero no dejamos la caña por el Seguro'. Mucha gente valora lo del Seguro, muchos jóvenes no toman el camino de las conductas antisociales, no se van con las bandas, trabajan en las minas en el norte por el Seguro".

El mandatario manifestó que entre más bienestar y seguridad haya en México más paz y tranquilidad se tendrá en el país, por lo que "el ideal es ese que podamos garantizar a todos el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna.

"Imagínense, una persona que va envejeciendo ¿de qué vive? si no tiene una pensión, si no tiene la seguridad social, bueno se ve es el periodismo, los periodistas, pero saben, también los actores: vino Jesús Ochoa -líder de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) - a plantearnos algo parecido; los deportistas, beisbolistas que fueron estrellas, y que se quedaron sin nada porque no les daban seguridad social y sigue algunos casos in tener la seguridad social.

"Un beisbolista en Estados Unidos, de Grandes Ligas, después de estar jugando 10 años, si se retira tiene su pensión, por ejemplo el mejor beisbolista de México en la historia hasta ahora, Fernando Valenzuela debe de estar recibiendo de pensión de Los Dodgers, como unos 150, 200 mil pesos mensuales, pero aquí un futbolista que fueron figura, estrellas de muchos, si no ahorraron o no les alcanzó llegan a la edad madura y no tienen seguridad", aseveró.