Reitera AMLO rechazo a cambiar estrategia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el 1 de diciembre pasado, cuando cumplió su primer año de gobierno, fue el día con el registro de violencia más alto, con 127 asesinatos, desgraciadamente por la masacre en Villa Unión, Coahuila.

"Aumentó en efecto porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila, ese día", aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

No obstante, el titular del Ejecutivo explicó que de acuerdo a los reportes de incidencia delictiva ayer 2 de diciembre, 77 asesinatos en comparación de los 127 del domingo anterior.

El mandatario rechazó que su gobierno realice en cambio en la estrategia de seguridad como lo demandaron ciudadanos que participaron en la marcha contra las políticas de su gobierno hace dos día.

"No, porque lo que quien es que regresemos al uso de la fuerza, y apostar a las limpias, al exterminio, al 'mátalos en caliente', eso no. Esas políticas fascistoide no. No podemos cambiar, vamos a ir mejorando poco a poco", dijo.

¿Qué pasó en Villa Unión?

Alrededor de las 11:30 horas del sábado 30 de noviembre un grupo de civiles armados entró al municipio de unos 5 mil habitantes y abrieron fuego contra las instalaciones de la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila.

Fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno llegaron hasta el municipio y realizaron un operativo coordinado en contra de los civiles armados.

Los hechos se registraron minutos después de que el gobernador Miguel Riquelme Solís rindiera su segundo informe de gobierno en el Congreso del estado, en donde estuvo acompañado de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En redes sociales se difundieron videos y fotografías del ataque en Villa Unión, Coahuila.

Hasta este martes, suman 23 personas fallecidas por los hechos violentos.