Reitera exgobernador Aguirre que no tuvo vínculos con los Abarca

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre e Iñaki Blanco, exprocurador de la entidad, comparecieron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir sus declaraciones sobre el caso Ayotzinapa.

Los exfuncionarios se presentaron en calidad de testigos ante la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, donde llegaron desde las 11 de la mañana para explicar las gestiones que realizaron durante su administración luego de los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas.

Las comparecencias duraron más de cinco horas en las que el exgobernador Aguirre Rivero reiteró que no tuvo ningún vínculo con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y que él no fue su impulsor político.

"Fui muy tajante y muy claro, me deslindé de cualquier tipo de relación que me vinculara con el entonces alcalde de Iguala, el señor José Luis Abarca, lo mismo que con su esposa, la señora María de los Ángeles, quiero también aprovechar esta oportunidad para decir que yo nunca impulsé el proyecto de José Luis Abarca para que fuera alcalde de la ciudad de Iguala, siempre me opuse", dijo.

Entrevistado al salir de la FGR, Aguirre anunció que solicitó copia de las actas de las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero para acreditar las acciones realizadas por su administración.

Se prevé que mañana comparezca el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez a rendir declaración ante la FGR.