Reitera gobernadora que libros de texto no se repartirán en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reafirmó este día que en la entidad no se repartirán los libros de texto, los cuales consideró son una basura.

Además de ello, informó que se van a buscar formas para que los estudiantes de nivel básico sigan aprendiendo durante el ciclo escolar.

"Vamos a buscar formas para que nuestros niños sigan aprendiendo, es tan fácil como que ustedes les pregunten a los padres de familia si prefieren ellos que estén recibiendo esta basura de libros de texto", expresó este día Campos Galván.

Para ello, aseguró que los estudiantes podrían recibir a través de personas calificadas la educación, donde no se le obligue a los niños a creer o pensar en ciertas ideologías.

En entrevista agregó que durante este día la Asociación Estatal de Padres de Familia, y una gobernadora indígena, promovieron un amparo en contra de la distribución de los libros de texto gratuito en el estado de Chihuahua.

La gobernadora chihuahuense pidió también al Gobierno Federal que revisen la calidad de libros y también aseguró que no ha llegado todo el material educativo por parte de la SEP en la entidad, por lo cual como gobernadora no dejará que se distribuyan estos libros.

Ayer diputados de Movimiento Ciudadano en Chihuahua también tramitaron un amparo en Ciudad Juárez, para evitar la distribución de los ejemplares en la entidad.