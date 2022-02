Reitera PAN rechazo a reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia nacional del PAN reiteró su rechazó a la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que pretende crear un monopolio del Estado y que esté bajo la rectoría de Manuel Bartlett Díaz.

Se destacó que en la propuesta enviada al Congreso de la Unión, está claramente escrito que quiere "fortalecer" a la Comisión Federal de Electricidad cancelando todos los permisos de generación eléctrica otorgados.

"En Acción Nacional sostenemos que este proyecto sacado de los sótanos más oscuros de la radicalidad provocará desabasto, apagones y subirá las tarifas de luz. Privilegiará la electricidad más cara y eso también afectará la inversión en todos los sectores del país", señaló Marcos Aguilar Vega, Vocero nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Además, no da claridad a la participación privada, provocará la cancelación de contratos en el sector y derivará en litigios y pagos de indemnizaciones valuados en más de 60 mil millones de dólares.

En un México enfilado hacia las tecnologías limpias, la reforma también afecta la sostenibilidad porque López Obrador quiere producir luz contaminante, basada en el uso de combustóleo y posterga la generación eléctrica limpia a través de las fuentes solares y las eólicas.

"Queremos que en todos los hogares mexicanos el recibo de la luz no suba, no haya apagones, garantizando un ambiente cada vez más limpio, pero esto no será realidad con la propuesta de la reforma eléctrica del presidente López Obrador", finalizó el vocero nacional.