"Relación con Caraveo no me incrimina y cada quien deberá responder", dice exsenador panista

El exsenador panista, Jorge Luis Lavalle aseguró que su relación personal y profesional con Rafael Caraveo no lo incrimina y muchos menos, lo implica en hechos y conductas en los que él hubiere participado y adelantó que cada quien habrá de responder por sus actos.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que Jorge Luis Lavalle Maury es socio de cinco empresas fundadas en Campeche y una de ellas, Empresas Charge, S.A. de C.V., obtuvo -entre el 2016 y 2017-, cuando el campechano era senador de la República, por lo menos 7 contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y con gobiernos locales de su entidad por casi 31 millones de pesos para realizar diversas obras.

Incluso, Jorge Luis Lavalle no solamente tuvo como secretario técnico a Rafael Jesús Caraveo Opengo cuando fue presidente del Comité de Administración del Senado de la República en el 2015, sino también ambos fundaron una empresa en Campeche en noviembre del 2002 bajo el nombre de Consorcio Comercial Cazela, S.A. de C.V., sin embargo del 2016 al 2020 no registró ningún contrato.

Cabe recordar que este lunes, Caraveo Opengo y Guillermo Gutiérrez Badillo -militante del PAN desde 2005- siendo funcionarios del Senado de la República, fueron exhibidos a través de un video en el que se les observa recibiendo fajos de billetes de diferentes denominaciones que se presume constituyen sobornos para legisladores que aprobaron las reformas estructurales.

En un comunicado, Jorge Luis Lavalle informó que está en su casa con su familia y asesores preparando su defensa y manifestó que estas acusaciones tienen motivaciones políticas, por lo que ha decidido actuar con prudencia y los cuidados que exige una demanda plagada de falsedades y un procedimiento en el que se han violado sistemáticamente los derechos fundamentales y el debido proceso.

Dijo que se encuentra a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados pues ningún delincuente confeso va a manchar su nombre.

"Frente a una persecución política, el sentido común sugiere guardar toda la cautela posible. "Me encuentro a disposición de la autoridad para cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Ningún delincuente confeso manchará mi nombre", aseguró Lavalle.

Afirmó que Emilio Lozoya miente en su demanda que presentó ante la Fiscalía General de la República y que lo implica en recibir sobornos a cambio de que aprobara la reforma energética.

En un posicionamiento, que hizo público a través de sus redes sociales, Lavalle dijo que tiene la certeza de que durante su paso por el servicio público actuó siempre con rectitud y dijo que se defenderá ante la carpeta de investigación para defender su honorabilidad.

"Emilio Lozoya no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que son rotundamente falsos", dijo Lavalle.