Relación entre el PAN y Morena en el Senado está rota: Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN) señaló que la relación entre su fracción y Morena "está rota", después de que los engañaron diciéndoles que iban a reponer la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Ahorita yo la siento rota, hay desconfianza, hay mentira, yo de plano no tengo confianza en el senador Monreal, hay que recomponerla, hay que tratar de recomponerla, tenemos que trabajar aquí cinco años, pero por lo menos hoy se nos mintió. Hemos sido una oposición responsable, pero no vamos a ser una oposición ni agachona, ni entregada, ni corrupta aquí en el Senado", expresó.

Gálvez afirmó que acudirán a la Corte para poder ejercer su derecho, por lo que analizan presentar un amparo, debido a que no se cumplieron las dos terceras partes de los senadores presentes, "eso está clarísimo y eso va a ir a la Corte, y el otro: no tenía los votos para repetir la elección, porque si él hubiera tenido los votos la repite", indicó.

En entrevista, dijo que de ahora en adelante estarán atentos a las próximas, para cuidarlas, porque ya se dieron cuenta que Morena puede "extraer" los votos, razón por la cual asentó, es importante cuidar los acuerdos y dejar de espiar a la oposición.

"Yo sí pediría que pare el espionaje del gobierno hacia sus adversarios políticos, porque eso era de lo que se quejaban, son capaces de espiar, de filtrar fotos, de hacer lo que quieran con tal de que..., a ver eso de que yo tenía grupos de choque a las 6:30 de la mañana es absolutamente falso, con trabajos creo que juntamos 100 panistas para la manifestación. Y eso es lo que teníamos, una manifestación pacífica que nunca fuimos violentos ni mucho menos", aseveró.

La panista comentó que con respecto a la elección que está pendiente del nuevo nombramiento en la Suprema Corte de Justicia, ellos van a apoyar si vienen buenos candidatos, "por supuesto que vamos a apoyar, queremos gente honorable, aunque el gran tema es que sea una militante de Morena".

"Hay que ver quiénes son los perfiles y si vienen perfiles honorables, con experiencia, seguramente los vamos a apoyar", anotó.

Sobre el Intercambio de golpes en tribuna, Xóchitl Gálvez, refirió que lo que estaba en juego era un "robo", y que Morena que se quejó toda la vida, y que dijeron ser diferentes, terminaron espiando, robando votos, mintiendo, porque ofrecieron reponer la votación y no lo hicieron; además de que se apostaron en las entradas a la Mesa Directiva.

"Se apostaron desde dos horas antes había senadoras ya puestas ahí, se nos impidió ejercer nuestro derecho a manifestarnos, yo no iba ni a golpear simplemente iba a sacar una cartulina a la que yo tenía derecho, pero bueno la presidenta Mónica Fernández, decidió darle a Morena todo el espacio, el senador Madero estaba ahí, tenía derecho a manifestar su inconformidad, yo nada más creo eso.

"A mí me atacaron cinco senadoras abajo, así se apostaron de no dejarme pasar, intenté bríncame por la tribuna, pero pues obviamente mi peso venció a la tribuna porque no estaba bien amarrada, si hubiera estado bien amarrada pegó el brinco y ya. Yo, si hay algún daño estoy dispuesta a que me lo descuenten, pero pues ya, yo diría: yo no me voy a victimizar, estoy toda golpeada porque dos senadores se brincaron por ahí, si lo vieron, los senadores de Morena, José Narro y Eduardo Ramírez, y eso provoca que las senadoras se hagan a un lado, yo no lastimé a nadie, ni mucho menos", mencionó.