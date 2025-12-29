logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Relanzamiento de PAN tuvo costo de 4.7 mdp

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Relanzamiento de PAN tuvo costo de 4.7 mdp

Ciudad de México.- Grupos musicales, pantallas gigantes, servicio de catering y dos megaproducciones con más de 100 personas que ofrecieron servicios de distintos tipos fue parte de lo que contrató la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para su relanzamiento el pasado 18 de octubre, servicios por los que gastó 4.7 millones de pesos.

De acuerdo con informes de transparencia, el partido albiazul celebró dos contratos para su "renacimiento", uno por 224 mil 876 pesos para la realización de un evento en el Frontón México, y uno más por 4.5 millones de pesos para el acto desarrollado en el Ángel de la Independencia.

Y aunque en dichos eventos el PAN anunció una "nueva era" que incluye el fin de las alianzas partidistas (específicamente con el PRI) para futuras elecciones (como las de 2027), la producción estuvo a cargo de Félix Víctor Ramírez Alfonsín, director de Malra Producciones y proveedor favorito de la oposición.

El primero de los contratos es el TN/DGA/25/149, para la realización del evento denominado "relanzamiento del Partido Acción Nacional", que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2025 en las instalaciones del inmueble Frontón México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En lo que respecta al relanza miento de Acción Nacional en el Ángel de la Independencia, Félix Víctor Ramírez Alfonsín cobró 4 millones 517 mil 62 pesos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico
    Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

    Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

    SLP

    EFE

    Treinta y seis personas permanecen hospitalizadas; autoridades federales investigan las causas.

    Dictan prisión preventiva a excolaborador de García Luna
    Dictan prisión preventiva a excolaborador de García Luna

    Dictan prisión preventiva a excolaborador de García Luna

    SLP

    El Universal

    Está acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado.

    Sube a 13 muertos saldo por descarrilamiento del Tren Interoceánico
    Sube a 13 muertos saldo por descarrilamiento del Tren Interoceánico

    Sube a 13 muertos saldo por descarrilamiento del Tren Interoceánico

    SLP

    Redacción

    Treinta y seis personas permanecen hospitalizadas tras el accidente ferroviario.

    Exigen suspensión del tren interoceánico tras descarrilamiento
    Exigen suspensión del tren interoceánico tras descarrilamiento

    Exigen suspensión del tren interoceánico tras descarrilamiento

    SLP

    El Universal

    Diputados de oposición exigen suspender operaciones y realizar investigación exhaustiva.