Relanzamiento de PAN tuvo costo de 4.7 mdp

Ciudad de México.- Grupos musicales, pantallas gigantes, servicio de catering y dos megaproducciones con más de 100 personas que ofrecieron servicios de distintos tipos fue parte de lo que contrató la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para su relanzamiento el pasado 18 de octubre, servicios por los que gastó 4.7 millones de pesos.

De acuerdo con informes de transparencia, el partido albiazul celebró dos contratos para su "renacimiento", uno por 224 mil 876 pesos para la realización de un evento en el Frontón México, y uno más por 4.5 millones de pesos para el acto desarrollado en el Ángel de la Independencia.

Y aunque en dichos eventos el PAN anunció una "nueva era" que incluye el fin de las alianzas partidistas (específicamente con el PRI) para futuras elecciones (como las de 2027), la producción estuvo a cargo de Félix Víctor Ramírez Alfonsín, director de Malra Producciones y proveedor favorito de la oposición.

El primero de los contratos es el TN/DGA/25/149, para la realización del evento denominado "relanzamiento del Partido Acción Nacional", que se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2025 en las instalaciones del inmueble Frontón México.

En lo que respecta al relanza miento de Acción Nacional en el Ángel de la Independencia, Félix Víctor Ramírez Alfonsín cobró 4 millones 517 mil 62 pesos.