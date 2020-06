Rematan casas por miedo a los sismos

En la calle José Enrique Pestalozzi, de la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, abundan los letreros de "se vende", "se renta" o "se traspasa" departamento; nadie quiere vivir ahí, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 ni tampoco pueden conciliar el sueño.

El temblor de 7.5 grados del martes reavivó la sensación de miedo y ahora algunos rematan sus departamentos por temor.

Los vecinos aseguran que posiblemente en esa calle existe una suerte de falla tectónica o túneles que nunca fueron atendidos o revisados por las autoridades y, aún así, permitieron que se construyeran varios complejos departamentales.

Esas aparentes fallas quedaron expuestas luego del 19-S y ahora con cada movimiento telúrico se evidencia la fragilidad en la que viven.

"Te hablo de un departamento de 90 metros cuadrados, aún lo estamos pagando, pero ahora lo remato, pido 1 millón y listo, no queremos más sustos. El martes se volvió a sentir horrible, todo tronó y se sacudió. La constructora no se quiere hacer responsable y creo que no aguanta otro temblor fuerte", confió Claudia, vecina del número 408, edificio que requirió ser valorado por personal de Protección Civil.

Don Ramiro, un sastre con más de 20 años sobre la misma calle, revela que luego del temblor de 2017 la zona se devaluó considerablemente. Familias enteras dejaron sus departamentos para rentarlos y los comercios, aunque se mantienen, no tienen la misma actividad como antaño, "pregunta y te vas a dar cuenta, es la Narvarte pero en este calle las rentas las dejan hasta en 7 mil pesos de los departamentos nuevos, nadie quiere rentar.

"Los vecinos hemos hablado con la alcaldía pero no recibimos respuesta, no sabemos cuál sea la falla o por qué toda la calle está muy frágil. Observa y te darás cuenta de que tiene varios desniveles, se le ven grietas, seguido se abre el pavimento. A pesar de todo siguen construyendo y vendiendo departamentos, afortunadamente la gente ya se dio cuenta y no están comprando como antes, pero nosotros que no tenemos a dónde ir ¿qué hacemos", se cuestiona el hombre de 65 años.

Sobre Pestalozzi, los moradores de al menos tres edificios han solicitado una revisión urgente de sus estructuras, "todo volvió a crujir y eso nos preocupa, otro sismo no aguanta. buscaremos a la alcaldía por las construcciones en esta calle, están afectando más el subsuelo".

La Roma sigue en pie. Los trabajos de reconstrucción no se pararon en el edifico de Jalapa 200, en la colonia Roma Norte, en la Cuauhtémoc, a pesar de que damnificados denunciaran daños por el último sismo.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que la obra continuaba y los trabajadores se encontraban atendiendo la planta baja del edificio.

Uno de los empleados comentó que no presentó daños visibles, pero que la Comisión para la Reconstrucción pidió una evaluación completa; sin embargo, ellos tenían la orden de continuar las obras, únicamente en la planta baja.

Sobre las calles de Manzanillo y Baja California, en la colonia Roma Sur, otro de los inmuebles que fue reportado por los damnificados con daños que ponían en riesgo se encontraba tapiado con madera. Esperan una revisión completa.