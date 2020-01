René Juárez desea suerte a López Obrador en este 2020

El coordinador de la bancada de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, deseó suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador en este 2020, pero hizo votos porque cambie la estrategia de descalificación permanente del pasado, de los demás y la destrucción de instituciones.

"No sigamos destruyendo instituciones, no se pueden desaparecer, por ejemplo: las guarderías, porque hay corrupción. A lo mejor hay, corrijamos donde lo hay, pero dejemos un programa tan noble como ese donde funcione".

Lo que no puede ser, dijo, es que todo eso que involucra a madres y padres de familia, niños, niñas, trabajadores, maestras, sean corruptos, "no puede ser, se requiere más reflexión" para no empezar de cero en ese y otros temas, sostuvo.

El coordinador planteó que lo que no se puede es que alguien diga: "Todo está mal, totalitarismos ni absolutismos no son buenos, no le sirven a nadie".

En un balance del gobierno actual y de los retos por venir, el diputado federal del PRI vio como un acierto la política social, el apoyo a indígenas, estudiantes, adultos mayores, madres de familia, pero pidió avanzar con una visión productiva en lo que resta del sexenio.

Otro elemento que pidió modificar es la estrategia de descalificación constante de todos los demás. "No me gusta que no se impulse un enorme llamado a la reconciliación, a la unidad nacional. Pareciera que se apuesta a la confrontación, al desencuentro, a la fricción, me parece que no es lo correcto, no me parece lo correcto la descalificación permanente".

El país vive una situación tan complicada que nos requiere a todos, indicó, y "quien crea que sólo puede resolver todo, se está equivocando porque la realidad es terca y más temprano nos alcanza".

Nadie tiene la verdad absoluta, espero que el próximo año haya "mayor entendimiento", deseó.