Renovación del AICM, a contrarreloj

Ciudad de México.- A menos de 100 días de que inicie la Copa Mundial de Futbol, la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúa día y noche bajo la promesa de que esté listo el 30 de mayo, y sea la primera impresión de los turistas que esperan disfrutar de este torneo en la capital.

En un recorrido por las terminales 1 y 2, el capitán Arturo Flores Melgoza, coordinador de la remodelación del AICM, ofreció una disculpa a los pasajeros por los trabajos y las molestias ocasionadas por las obras, y aseguró que "valdrá la pena" porque, aunque el Mundial aceleró los procesos, la remodelación es un proyecto a largo plazo.

En ambas terminales los pasajeros conviven con unos 2 mil hombres que trabajan 24 horas de los 7 días de la semana sin parar; el ruido de las máquinas, el polvo, los materiales de construcción, las grúas, es la constante.

El flujo de pasajeros es uno de los retos que enfrenta la remodelación en las salas de última espera, migración, aduana y reclamo de equipaje, donde se tiene que intervenir sin dejar de operar, por lo que se da preferencia al trabajo nocturno y se coordina con las aerolíneas, locatarios, taxistas y diversas áreas de operación.

El objetivo de la renovación también es dar identidad al AICM, cambiando los acabados en ambas terminales para que sean lo más similar posible.