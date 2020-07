Renovación en Morena, hasta semáforo verde

El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que las renovaciones en la dirigencia nacional del partido y comités estatales se harán hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde.

En conferencia de prensa virtual, señaló que se tiene todo listo para hacer el relevo en la dirección del instituto político; sin embargo, la autoridad sanitaria no lo permite por el momento, ya que está prohibido realizar grandes concentraciones de personas.

"Tenemos el mismo problema que tiene el INE y la UNAM. Las medidas establecidas por el Consejo de Salubridad nos ha puesto en una situación difícil", comentó.

Ramírez Cuéllar recordó que las asambleas para la renovación de los liderazgos debieron haberse llevado a cabo en mayo y junio pasados; no obstante, la decisión de las autoridades fue suspender cualquier actividad masiva que represente peligro de contagio de Covid-19.

"Volvimos a hacer otra programación el pasado 29 de junio para que en julio y agosto se renueven todas nuestras dirigencias", explicó.

Aseguró que se tiene ya todo el material impreso, los cuadernillos en los que están las instrucciones para la elección, además de la infraestructura física y humana, en cada uno de los 300 distritos electorales, por lo que solo esperan que el semáforo epidemiológico pase a color verde.

"Se nos prohíbe hacer el proceso de renovación, es algo que tenemos que acatar. Lo primero es la vida de las personas, evitar que haya más contagios, que no se dispare el número de personas enfermas y mucho menos el de muertes.

"Inmediatamente que se ponga en verde el semáforo, nosotros nos arrancamos, ya tenemos todo preparado y con lo que mandan los estatutos", apuntó el morenista.

Ramírez Cuéllar defendió que en la convocatoria emitida el pasado 29 de junio se especificó cómo será el proceso de selección.

Asimismo, el diputado federal con licencia expuso su convencimiento de que se debe cumplir con la renovación de la dirigencia.

"Tenemos lista nuestra retirada cuando concluyamos este proceso (...) No nos mueve en absoluto ningún interés de provocar mandatos artificiales, sino lo que queremos es cumplir con lo que ordenó el tribunal [electoral], así como el Congreso Nacional Extraordinario, y sobre todo lo que marcan los estatutos".

Sin impunidad. El morenista también celebró la extradición que se hizo de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y la detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Son ejemplo, dijo, de que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador va en serio en contra de la corrupción y la impunidad.

Consideró necesario que se investigue a fondo y, en su caso, se vaya detrás de quienes estén implicados en ambas querellas, sin importar el cargo público que hayan ostentado en administraciones pasadas.