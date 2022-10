Renuncia de Clouthier no afecta controversia por T-MEC: Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard consideró que la renuncia de titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, no afectará los acuerdos por la consulta del T-MEC.

En un encuentro con medios de comunicación, precisó que hay un equipo de esta dependencia, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores para abordar este tema.

"No tienen por qué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán. No estimaría yo que vayan entorpecerse estas conversaciones porque hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y la Cancillería", expuso.

En tanto, dijo que estará a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombre al nuevo titular de la dependencia.

El canciller recordó que ahora están buscando un acuerdo previo para no tener que llegar a un panel, un mecanismo para resolver esta controversia previsto en el T-MEC.

"En todos los casos donde hay procesos de diálogo de esta naturaleza, el incentivo que tienes es llegar a un acuerdo", apuntó.