Renuncia de Laurell, por diferencias con Alcocer

El presidente Andrés Manuel López Obrador recoció que la renuncia de Asa Cristina Laurell, como subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, fue por diferencias con el titular de la dependencia, doctor Jorge Alcocer Varela, y advirtió que habrá más cambios.

En su conferencia de prensa, en el Campo Militar 24-A, en Cuernavaca, Morelos, el titular del Ejecutivo dijo que a pesar de que Asa Cristina Laurell es una mujer preparadísima -una de sus más cercanas colaboradoras-, le di mayor confianza el secretario Jorge Alcocer y al subsecretario, Hugo López-Gatell.

"Si por eso renunció, porque tenía diferencias a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza, o le di mayor confianza el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que es una gente honesta, y es una persona integra a él y al subsecretario, Hugo López-Gatell".

El presidente López Obrador advirtió que así como ese habrá "otros cambios para que se vayan acostumbrando, porque su administración no va caer en el gatopardismo.

"¿Que sucedió cuando engañaron a la gente que iba a haber un cambio? Se acuerdan cuando se hablaban del gobierno del cambio, siguieron los mismos servidores públicos. El secretario de Hacienda de Fox que llega con la bandera del cambio se había desempeñado como subsecretario de Hacienda de Salinas de Gortari, ya no será así, en el caso de seguridad di instrucciones que ninguna persona vinculada a García Luna se mantuviera en el gobierno".

Señaló que su administración no se trata de gatopardismo, eso de que las cosas aparentemente cambian para seguir igual, no eso, dijo, se trata de una transformación.