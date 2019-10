Renuncia de Romero Deschamps "revive" la boda de la hija de Collado

Luego de que este miércoles se diera a conocer la renuncia del líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, este hecho "revivió" la ceremonia matrimonial de Mar Collado, hija del abogado Juan Collado, a la que asistieron políticos y empresarios.

En la Hacienda Jajalpa, Estado de México, Mar Collado celebró su enlace matrimonial con Gonzalo Zavala en mayo de este año. La boda fue polemizada tras difundirse las imágenes del evento, en las que se aprecia que en la mesa principal se sentaron el abogado Collado, el cantante Julio Iglesias y Enrique Peña Nieto y su novia Tania Ruiz.

Entre las figuras políticas que acudieron a esta ceremonia, y que actualmente enfrentan investigaciones en su contra están: la extitular de la Sedatu, Rosario Robles; el exministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora; el ahora exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps y el abogado Juan Collado.

Además, acudieron otros invitados como los ministros Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo. También estaban el ex secretario de Salud, José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones.

El columnista Arlequín, de EL UNIVERSAL, ironizó esta cadena de investigaciones en su columna "La boda maldita".

El pasado 13 de agosto, Rosario Robles Berlanga fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, luego que un juez la vinculara a proceso por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en la denominada "Estafa Maestra".

En julio, un mes después de que Rosario Robles recibiera prisión preventiva, la FGR informó sobre la detención del abogado Juan Collado, quien se encontraba con Romero Deschamps en un restaurante de carnes de la Ciudad de México.

Elementos de la Fiscalía detallaron que el abogado está acusado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 3 de octubre, tres meses después de la detención de Collado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo, 11 años antes de que concluya el periodo para el que fue electo.

Andrés Manuel López Obrador aceptó su renuncia tras darse a conocer las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre las cuentas y manejos financieros del ministro de los últimos años. Según información que recibió el gobierno mexicano de agencias financieras del Gobierno de los Estados Unidos, el funcionario judicial recibió transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingreso reportadas en sus declaraciones patrimoniales.

Este miércoles tras más de 26 años de dirigencia el ex senador priista, Romero Deschamps, dimitió de su cargo en la Secretaria General del sindicato principal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta mañana, López Obrador informó que su gobierno presentó dos denuncias en contra del líder petrolero Carlos Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los ingresos del político priista.