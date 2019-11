Renuncia el consejero Alberto Athié a la CNDH

Alberto Manuel Athié Gallo renunció a su cargo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en rechazo al procedimiento mediante el cual fue electa presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra.

Athié Gallo, quien también figuró entre los candidatos a presidir la CNDH, dijo que solicitará amparo por la violación de sus derechos en el proceso que culminó con la designación formal de Piedra Ibarra al frente del organismo.

En conferencia de prensa en el Senado, Alberto Manuel Athié Gallo, aseguró que de ser necesario acudirá a instancias internacionales para que se resuelva, dijo, este asunto tan delicado.

La decisión de renunciar al consejo consultivo de la CNDH, por la llegada impuesta de Rosario Piedra Ibarra, en un proceso en el que se pasó sobre los 56 candidatos participantes.

Nueva presidenta de la CNDH. Rosario Piedra Ibarra tomó protesta el martes 12 de noviembre como nueva presidenta de la CNDH en un entorno de protestas de la oposición.

Entre jaloneos, descalificaciones, mantas y gritos de "fraude", Rosario Piedra, tomó protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El senador Salomón Jara (Morena) y el panista Gustavo Madero, se empujaron en tribuna, mientras que las morenistas Citlalli Hernández y Martha Guerrero, detuvieron a Madero Muñoz, al grado de tirarlo al piso; en tanto, Eduardo Ramírez, presiona la presidenta Mónica Fernández tomarle la protesta a Ibarra, "presidenta tómale la protesta, presidenta".

PAN acudirá a la Corte Interamericana

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como a la Suprema Corte, por la violar la Constitución en la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La senadora Kenia López dijo que a Morena no le importó con tal de conseguir su objetivo, y su objetivo era imponer a quien el presidente López Obrador quiere, es decir, Rosario Piedra.

"Es necesario que lo que pasó ayer se clarifique; no tuvieron las dos terceras partes que la Constitución establece, no les importó, es increíble ver las escenas entre gritos, pancartas, empujones, eso no se lo merecía la Comisión Nacional de los Derechos Humano", indicó.

En entrevista, López Rabadán sostuvo que hay muchas personas que se pueden inconformar en diversas instancias, nacionales como internacionales; entre ellos los candidatos, los senadores, y los ciudadanos, todos aquellos que se sientan agraviados.

"Yo te diré, esto es una lucha que apenas empieza, falta mucho en este proceso, en términos legales, pero sobre todo está empezando a despertar esta necesidad de que el "mayoriteo", la violencia adentro de los recintos, el exceso que ha ocupado Morena, es increíble en la Cámara de Diputados, si no ganas las votaciones, o en la Cámara de Senadores, si no ganan las votaciones las repiten; o si no, se roban los votos; o si no, imponen lo que quieren, simple y sencillamente, porque piensan que 30 millones de votos los siguen respaldando, yo creo que ya no es así", expresó.

La panista apuntó que es evidente que ayer hubo un parteaguas en el Senado, por lo que será un proceso largo, pero "vamos a dar la batalla legal".