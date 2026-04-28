Renuncia el fiscal de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia "irrevocable" y reconoció "omisiones tanto en la información como en la gestión institucional" por la presencia de agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado el pasado 18 de abril en la sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio.

"La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi proyecto y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública", expresó Jáuregui en conferencia de prensa.

Sobre los agentes extranjeros que participaron en el operativo, reconoció que la información que compartió en un inicio era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer los detalles.

Minutos antes, Wendy Chávez, encargada de la Unidad Especializada para esclarecer los hechos ocurridos tras el hallazgo de un narcolaboratorio entre el 16 y el 19 de abril en Chihuahua, y que llevaron a la muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), señaló que la presencia de los extranjeros pudo tratarse de una colaboración extraoficial.

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Señaló que la participación de éstos se mantuvo limitada, reservada y sin interacción operativa directa, salvo con el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su círculo inmediato de seguridad personal.

Precisó que "no se tiene registro de que el director de la AEI hubiere solicitado autorización o informado a sus superiores de que personas extranjeras lo acompañarían en el convoy".

Oseguera Cervantes, titular de la AEI, falleció en el accidente ocurrido después del operativo antidrogas, junto con otro elemento de la corporación y dos agentes estadounidenses.

Por su parte, la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván comentó que no puede hacer ninguna declaración ya que está bajo investigación, pero afirmó que en Chihuahua "tienen una gobernadora que seguirá fuerte, combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia y que no están solas no están solos".