Renuncia integrante de la Comisión Reguladora de Energía

Guillermo Zúñiga Martínez anunció su salida de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin detallar sus motivos para dejar el cargo.

"Hoy es mi último día en la Comisión Reguladora de Energía. Me voy con grandes satisfacciones y profundamente agradecido con todos con quienes tuve el gusto de compartir. Le deseo al pleno de la CRE el mayor de los éxitos en su gestión", escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, confirmó la noticia también en su cuenta de la red social. "Con tristeza hoy despedimos al comisionado Guillermo Zúñiga, el decano de la CRE y un gran impulsor de las energías renovables y el cuidado del medio ambiente. Mucha suerte en lo que siga amigo querido", expuso.

Zuñiga Martínez fue nombrado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y ratificado por el Senado como comisionado en la CRE.

El ahora ex funcionario tiene una maestría en Regulación Económica por la London School of Economics y una maestría en Leyes por la University of Chicago Law School, estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Tiene experiencia en el sector público en diversas posiciones de liderazgo en áreas de regulación, competencia y energía en la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Competencia.