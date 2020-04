Reos liberados por Covid-19 no tenían delitos de alto impacto

Luego que se realizó la preliberación de 78 personas privadas de su libertad por decisión del Poder Judicial ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy Ramos, indicó que ninguno tenía delitos de alto impacto por lo que gozaron del beneficio.

"Es facultad del Poder Judicial pero son personas, hasta donde sé, que tenían derecho a la preliberación y se analizó con mucho cuidado la lista de las personas y que no fueran de delitos de alto impacto. Nosotros no los impusimos", dijo en videoconferencia de prensa.

El pasado 16 de abril la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la liberación de reos no fue una decisión del Gobierno de la Ciudad de México sino del Poder Judicial por razones humanitarias y que se dieron a partir de los delitos que estaban cubriendo y el tiempo que ya cubrieron.

En ese sentido, la organización civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social interpuso un amparo el 13 de abril, para que el Gobierno local aplique e informe sobre las medidas realizadas en los centros penitenciarios que garanticen el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad.