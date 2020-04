Repartición de narcodespensas es un hecho aislado: Segob

El gabinete de seguridad del gobierno federal consideró que la repartición de despensas por parte del crimen organizado, durante la contingencia por el coronavirus es un hecho aislado y no una práctica generalizada en el país.

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que este tema ya fue comentado en las reuniones de seguridad que mantienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador cada mañana, sin embargo, integrantes del gabinete explicaron que la repartición de despensas con logos del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Golfo es un fenómeno aislado.

"Lo comentamos en las reuniones de seguridad, la respuesta que dieron tanto el secretario de seguridad como el titular de la Guardia Nacional es que son hechos aislados, en realidad no está ni remotamente en todos los lugares, hay lugares muy específicos y donde de vez en cuando les están distribuyendo estas despensas", dijo Sánchez Cordero en una videoconferencia con medios de comunicación.

En el encuentro en el que dio cuenta de las acciones que están realizando para prevenir la violencia de género, Sánchez Cordero también señaló que los grupos criminales publican en redes sociales la entrega de despensas para parecer solidarios.

"Lo suben a las redes para dar la impresión de que están siendo solidarios en esta contingencia, pero más allá de estos hechos aislados no tenemos un conocimiento de que esto se dé ni de manera generalizada ni mucho menos en todo el país", señaló.