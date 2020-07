Repatriarán cenizas de más mexicanos muertos en NY

El gobierno de México continuará con la repatriación de cenizas de mexicanos que han sido víctimas de Covid-19 en Nueva York.

En próximas semanas se prevé que un avión vuele a la Unión Americana para repatriar las urnas con los restos de quienes han fallecido allá en los últimos cuatro meses.

Jorge Islas López, cónsul de México en Nueva York, anunció que en días próximos se anunciará que las personas que deseen enviar restos a México deberán contar con los documentos necesarios para entregar la urna al consulado y hacer el trámite para el traslado hasta el lugar de origen.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tan so. lo en Estados Unidos han fallecido mil 780 mexicanos por coronavirus.

Nueva York sigue siendo el estado con el mayor número de compatriotas muertos, 760, seguido de California, con 260, e Illinois, con 160.

Las cifras difundidas por la Cancillería mexicana corresponden únicamente a los datos que familias proporcionan a los consulados de México en la Unión Americana, pues no hay otra forma de contabilizar las muertes que se registran.

Hace poco más de una semana, por primera vez el gobierno mexicano llevó a cabo una repatriación masiva de restos de connacionales que murieron en Estados Unidos. Se trató de 245 compatriotas, cuyas cenizas se encuentran ya en sus lugares de origen en México.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue trasladado hasta Nueva York, en donde recogió las urnas con las cenizas. Ahora se alista un nuevo vuelo para la repatriación.

El llamado que hizo el cónsul en Nueva York fue que todas aquellas familias que busquen repatriar las cenizas de algún mexicano fallecido deben tener en orden la documentación para que el consulado pueda emitir la visa que se requiere para el ingreso de los restos.

La fecha exacta aún no se tiene, toda vez que dependerá de la cantidad de urnas que se tengan. Sin embargo, en los próximos días el consulado en Nueva York lanzará la convocatoria para que todas aquellas personas en Nueva York, e incluso dentro de las áreas colindantes, que busquen repatriar cenizas entreguen la urna en la representación diplomática.

Islas López subrayó que todo mexicano que muera en el área interestatal de Nueva York recibirá apoyo económico parcial para gasto funerario y traslado de restos.