Repatriarán de China a 62 estudiantes guanajuatenses por coronavirus

Ante la emergencia por el coronavirus, el Gobierno de Guanajuato anunció que 62 jóvenes becarios que estudian en China regresarán a Guanajuato para no exponerlos y además porque en aquel país se suspendieron las clases y sus padres están preocupados.

Este lunes, directivos del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado (Educafin) y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo determinaron el retorno de los becarios. "Yo creo que no tiene sentido arriesgar a los jóvenes y dejarlos allá", expuso el mandatario.

Dijo que se hará lo que corresponda y lo que se tenga que gastar para traerlos mientras se resuelve el problema, por lo que se están haciendo los trámites para la contratación de los vuelos.

Desde hace ocho meses se encuentran realizando estudios en universidades de diversas regiones de China. No se termina la beca de los universitarios, pues "simplemente es un ´stand-by´, mientras se resuelve el problema", aseguró el gobernador.

Comentó que han recibido llamadas de padres de familia que se encuentran preocupados por los chicos que fueron becados por Educafin, que están en China estudiando en alianza con Alibabá Business School.

A los familiares de los alumnos se les ha explicado que tienen el reporte de que sus hijos están bien y Educafin está en contacto con ellos.

Las universidades chinas anfitrionas de guanajuatenses han activado protocolos de atención, prevención y monitoreo constante en instalaciones, residencias y actividades recomendadas para estudiantes.

La Secretaría de Salud tendrá a su cargo la vigilancia por la repatriación.

Rodríguez Vallejo precisó que se consultará a los muchachos para ver cuántos quieren retornar a su tierra, "porque igual en esas hay jóvenes que no quieran regresarse y que se quieran quedar".

El gobernador informó que ha instruido a la Secretaría del Migrante y de Asuntos Migratorios también, para que verifique cuántos guanajuatenses más están en China trabajando, por cuestión de negocios, o de vacaciones, para tomar medidas.

En un comunicado, Gobierno del Estado señaló que los becarios realizan sus estudios en las siguientes instituciones académicas y regiones: Zhejiang Gongshang University, en Hangzhou, Zhejiang; Heilonjang University, en Harbin; Heilonjang, Jiangsu, Zhenjiang, Shanghai University, en Shanghái; Shanghái, Tianjin University, en Tianjin y Xidian University, en Xi'an, Shanxi, China, detalló Educafin.

Destacó que Rodríguez Vallejo ha dado instrucciones para mantener un canal abierto con los estudiantes, familiares, autoridades federales de salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores para tomar las medidas necesarias para repatriar a los estudiantes guanajuatenses que así lo soliciten.

"Actualmente ninguno de los estudiantes se encuentra radicado en la ciudad de Wuhan, donde las autoridades del país han informado sobre el brote de este virus", acotó.